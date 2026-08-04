我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓州野火失控 37歲縱火嫌犯被捕

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收

柯文哲二審官司正式開打 高院9/8首開庭

記者林孟潔／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前主席柯文哲。圖/聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。圖/聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲因京華城案一審判刑17年，台灣高等法院認為柯仍有限制出境、出海及科控的必要，但審酌他監控期間告警系統異常，裁定自8月5日起到明年1月14日改以電子手環科技監控，另合議庭已經定9月8日下午3時傳喚柯文哲開庭。

據了解，法院也已經命柯文哲明日上午10時至台北市政府警察局中正一分局仁愛路派出所更換科技監控設備，並預計於更換後發表意見。

柯文哲設京華城容積率弊案，一審2026年3月26日判應執行有期徒刑17年，檢方4月30日對柯、威京集團主席沈慶京、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、京華城公司監察人張志澄、台北市議員應曉薇的助理吳順民等6人「犯罪事實及量刑」提起上訴。

此外，檢方對台北市都發局前局長黃景茂、台北市議員應曉薇、會計師端木正等3人的「量刑」部分提起上訴。

至於相關被告救濟部分，柯文哲、黃景茂、李文宗、沈慶京、應曉薇、李文娟、端木正7人均主張無罪，包含第三人鼎越公司已先後上訴。

柯自去年交保後，被裁定限制出境、出海、施以電子腳環科技監控，而台北地院裁定今年5月15日起延長限制出境、出海及科控8個月。

精華 FAQ

  • 高院已定於9/8下午3時首度傳喚柯文哲開庭，並要求他9日上午10時先到中正一分局仁愛路派出所更換科技監控設備，之後再表達意見。

  • 高院認為柯文哲仍有限制出境、出海及科控必要，但考量其原監控期間出現告警系統異常，因此裁定自8/5起改以電子手環監控至明年1/14。

  • 檢方已對柯文哲、沈慶京、李文宗等6人的犯罪事實及量刑上訴，另對黃景茂、應曉薇、端木正等3人的量刑上訴；相關被告多主張無罪，鼎越公司也已上訴。

柯文哲 民眾黨

上一則

藍白提案刪凍公視與無人機預算 台朝野協商無共識全保留

下一則

賴清德：經濟成長成果全民共享 中央預算歲出再創新高

延伸閱讀

柯文哲改戴「電子手環」監控 法院：3800筆告警 98%系統異常

柯文哲改戴「電子手環」監控 法院：3800筆告警 98%系統異常
台積電洩密案 2前工程師各判10年、6年定讞

台積電洩密案 2前工程師各判10年、6年定讞
延後8個月 朱艷波案明年5月開庭

延後8個月 朱艷波案明年5月開庭

涉槍砲等罪遭訴首出庭 孫安佐：無恐嚇大眾之意

涉槍砲等罪遭訴首出庭 孫安佐：無恐嚇大眾之意

熱門新聞

台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51
賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅429.4萬餘次，出國人數卻高達1065.4萬人次。圖為桃機入境的外國旅客。(聯合報系資料片)

評／花一樣的錢為什麼不出國？台灣觀光人次現逆差 用腳投票的現實

2026-07-31 21:20
台灣2026年上半年經濟表現領先全球，駐新加坡代表童振源指出，台灣已進入一個前所未見的高成長階段。兩岸示意圖。（AI生成）

台灣第2季經濟成長率領先全球 為中國的3倍

2026-08-02 08:44

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警
新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見

新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見
烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入