我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奇諾岡撕票案更多細節 檢稱極凶狠 或求終身監禁

美國房市首見 買新屋比二手房更便宜

台黑幫份子逼少女賣淫、拘禁吞菸蒂 判刑152年半

中央社記者曹亞沿新北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

竹聯幫弘仁會成員陳男等人涉脅迫未成年少女從事性交易，少女逃跑被抓回後，遭陳男等人拘禁以菸蒂燙身還強迫吞食菸蒂凌虐。新北地院日前認陳男犯17罪，累積刑度達152年6月。

根據判決書，竹聯幫弘仁會成員陳姓男子平日在新北三峽經營刺青店，2023年7月間以賺取贖身款項、給付租金為由，脅迫未成年女子進行性交易，並從少女每日1萬元的性交易報酬中，抽走7千元與簡男瓜分，僅留3千元給少女。

同年7月25日，少女不願再從事性交易，當天接客結束後帶著1萬元逃跑，陳男發現後心生不滿，指示其他人將少女帶回刺青店，由簡男及妻子陸女等人以鎮暴槍裝BB彈及玻璃彈射擊少女，持菸蒂燙其身體並強迫吞食，又毆打頭部、甩巴掌，警告少女不能再逃跑。

少女之後被迫持續接客，2023年8月間因不堪承受再度逃離刺青店，但隨即又被強行帶回，陳男、簡男、陸女等人先將少女綑綁在鐵椅上並褪去衣物，持西瓜刀刀背劃過少女皮膚、再持熱熔膠條毆打，並輪流持菸蒂燙身軀。

眾人2023年8月3日至10日期間持續拘禁凌虐少女，不僅持鋁棒毆打其後腦勺、強灌烈酒，甚至將仙女棒黏在少女的胸口及手臂點火燃燒，導致少女全身多處傷勢。

另外，陳男因不滿組織內少年打量其前妻腿部，2022年8月間將少年約在刺青店見面，當面質問並毆打少年，其他成員則持刀砍少年大腿，導致少年右大腿穿刺撕裂傷併肌肉斷裂等傷勢。同年9月，少年出院後想退出幫派，陳男出言恐嚇，若不交付50萬元就不得退出，逼少年簽立50萬元本票。

案經新北地院審理，合議庭表示，陳男、簡男2人為賺取金錢，無視少女拒絕使其從事性交易，侵害其健康及自主意願，扭曲價值觀，影響身心及人格發展，應嚴予非難。

合議庭認陳男犯兒童及少年性剝削防制條例意圖營利以脅迫使少年為有對價之性交行為、成年人與少年共同對少年犯加重私行拘禁等17罪，判處累積刑度152年6月。簡男犯14罪，累積刑度135年4月。因2人另涉詐欺、毒品、公共危險等案件，將待所犯案件全部確定後再由檢察官聲請裁定應執行刑。至於陸女則犯2項加重私行拘禁罪，應執行有期徒刑3年6月。可上訴。

精華 FAQ

  • 陳男以賺取贖身款與支付租金為由，逼少女接客，並從每日1萬元報酬中抽走7,000元，再與簡男分贓，只留3,000元給少女，藉此控制其行動。

  • 少女逃離後被抓回刺青店，遭鎮暴槍射擊、菸蒂燙身、強迫吞食菸蒂，還被毆打、綁在鐵椅上、持刀背劃身、熱熔膠條毆打，並被點燃仙女棒燒傷。

  • 新北地院認陳男犯17罪，累積刑度152年6月；簡男犯14罪，累積刑度135年4月；陸女則犯2項加重私行拘禁罪，應執行有期徒刑3年6月，全案可上訴。

賣淫

上一則

史瓦帝尼總理戴羅素二度訪台 盼強化貿易、科技及醫療等領域合作

延伸閱讀

台男當台積電外包商嫌月薪不夠 兼差當「假美女」 沒賺到先賠錢

台男當台積電外包商嫌月薪不夠 兼差當「假美女」 沒賺到先賠錢
牧師逼15歲少女簽「主奴契約」後辦公室性侵拍片 2審減刑

牧師逼15歲少女簽「主奴契約」後辦公室性侵拍片 2審減刑
無照酒駕撞死學生 雲林男肇逃還拆車牌報失竊 2小時後落網

無照酒駕撞死學生 雲林男肇逃還拆車牌報失竊 2小時後落網
牙醫、元配及小三告成一團 最新判決出爐她要賠錢

牙醫、元配及小三告成一團 最新判決出爐她要賠錢

熱門新聞

台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51
賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅429.4萬餘次，出國人數卻高達1065.4萬人次。圖為桃機入境的外國旅客。(聯合報系資料片)

評／花一樣的錢為什麼不出國？台灣觀光人次現逆差 用腳投票的現實

2026-07-31 21:20
台灣立法院上午三讀「民法第1223條條文修正草案」，副院長江啟臣（右）敲槌通過。(記者葉信菉／攝影)

避免手足再爭遺產 台立院通過刪除「兄弟姊妹特留分」6個月後施行

2026-07-28 00:50
曾馨瑩(右)、郭台銘結婚18年。（取材自IG）

郭台銘強勢性格曝光 女球友風波態度轉變 曾馨瑩身體微恙破冰現轉機

2026-07-27 17:55

超人氣

更多 >
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落
堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」

堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」
麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」