史瓦帝尼總理戴羅素二度訪台 盼強化貿易、科技及醫療等領域合作

史瓦帝尼王國總理戴羅素（左）強調，台灣一直是史瓦帝尼王國最堅定的發展夥伴，史瓦帝尼王國也對這份長久合作的關係始終心存感激。記者黃仲明／攝影

台灣非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素伉儷應台政府邀請，於昨天（3日）率團抵台訪問，外交部政務次長吳志中親自到場接機並表達誠摯歡迎。外交部指出，此行是戴羅素總理就任後第二度訪台，將出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」。訪團成員包括總理夫人琵莉蕾女士、史國天然資源暨能源部部長隆寇凱拉親王、經濟企劃暨發展部長吉納，以及勞工暨社會安全部長布特雷齊等內閣重要成員。

史瓦帝尼王國總理戴羅素在桃機國賓門發表談話時表示，很榮幸能夠來到台灣訪問，此行不僅彰顯史瓦帝尼王國與中華民國（台灣）間歷久彌新的夥伴關係，更將進一步推動彼此在和平、發展、創新與包容性繁榮等方面之共同優先事項。也非常期待能代表恩史瓦帝三世國王陛下及史瓦帝尼王國人民，參與「凱達格蘭論壇」，就區域及全球性重要議題，分享來自史瓦帝尼的觀點。

戴羅素也代為轉達恩史瓦帝三世國王陛下對賴清德總統及友善的台灣人民，最溫暖的問候與祝福。史瓦帝尼王國高度珍視與中華民國（台灣）長期且值得信賴的友誼。兩國建立在原則與進步基礎上的夥伴關係，歷經時間考驗，並在相互尊重、共同價值以及致力改善兩國人民生活之共同承諾下，持續蓬勃發展。

戴羅素強調，台灣一直是史瓦帝尼王國最堅定的發展夥伴，雙方在醫療衛生、農業、教育、科技、基礎建設及私部門發展等領域均做出重要貢獻，史瓦帝尼王國也對這份長久合作的關係始終心存感激。

他也透露，期待能在這次訪台期間與賴清德總統及其他重要領袖進行交流，並且共同探索深化戰略夥伴關係之新契機，藉以擴大貿易與投資、加強科技與創新合作、推動醫療與農業發展，並促進技術轉移，以實現永續且具包容性之經濟成長。相信此次訪問將進一步鞏固兩國間的卓越關係，並開創新的合作途徑，為當前及未來世代帶來持久福祉。

史瓦帝尼王國總理戴羅素表示，此行彰顯兩國之間歷久彌新的夥伴關係，更將進一步推動彼此在和平、發展、創新與包容性繁榮等方面之共同優先事項。記者黃仲明／攝影

史瓦帝尼王國總理戴羅素（右2）昨天率團抵台訪問，於機場發表談話。記者黃仲明／攝影