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台婦人「死了7年」卻因1包滷牛腱意外「復活」

記者賴香珊／南投即時報導
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陳姓婦人偷滷牛腱心失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，法院為此裁定撤...
陳姓婦人偷滷牛腱心失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，法院為此裁定撤銷其死亡宣告讓她「復活」。圖／AI生成

雲林陳姓婦人在南投偷滷牛腱失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，員警傻眼通報其戶籍地警方比對身分，確認是同一人，依法送辦後獲不起訴處分。經雲林地檢署向法院聲請撤銷其死亡宣告，近日裁定撤銷，讓陳婦「復活」。

判決書指出，戶籍在雲林的陳婦因失蹤多年，其女兒向法院聲請宣告陳婦於2018年8月20日死亡，法院於2019年8月8日裁定其死亡宣告。不料，經法院認證死亡的陳婦去年竟在南投埔里現身，且因行竊失風遭逮，意外曝光她其實還活著。

埔里警分局表示，該名陳姓婦人於去年11月5日在當地量販店涉嫌竊取市價259元的「秘滷牛腱心」1包，離店時因防盜警報器作響，遭店員當場攔下並報警，員警到場處理時，陳婦對其犯行坦承不諱，全案依竊盜罪嫌移請偵辦。

只是，警方在核對陳婦身分時，意外發現她早在6年前被宣告死亡，而按法院宣告死亡日期，她已經死亡7年，因此有些傻眼，為確認其身分，當下通報其戶籍地警方，經比對確認是同一人後依法送辦，唯該案經南投地檢署給予不起訴處分。

雲林地檢署依據陳婦的不起訴處分書、解送人犯報告書、指紋卡片、現場照片等資料為證，向雲林地方法院聲請撤銷其死亡宣告；經地院法官核閱相關資料，並向警方函詢確認尋獲失蹤人，近日裁定撤銷陳婦的死亡宣告，讓她「死而復生」。

精華 FAQ

  • 她去年在南投埔里一家量販店竊取1包市價259元的秘滷牛腱心，離店時觸發防盜警報被攔下，警方受理時核對身分，才意外發現她早已被宣告死亡。

  • 法院曾依其失蹤情形，於2019年8月8日裁定她在2018年8月20日死亡；但她實際仍在世，且警方與地檢署提出資料證明後，法院近日裁定撤銷死亡宣告。

  • 陳婦竊盜案先由南投地檢署偵辦，後來獲不起訴處分；雲林地檢署再依不起訴處分書、指紋與現場資料向法院聲請，最終成功撤銷她的死亡宣告。

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