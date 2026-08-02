NBA球星拉文走訪桃園大溪 揮毫擲筊感受台灣文化

美國職籃NBA球星拉文（Zach LaVine，右3）訪台參加「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」，2日下午走訪大溪老街，前往福仁宮參拜祈福，並體驗擲筊儀式。（桃園市政府觀光旅遊局提供/中央社）

NBA 球星拉文訪台參加「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」，今天下午走訪大溪老街，體驗書法、茶席、廟宇文化及傳統藝陣演出，他更親手揮毫，透過實地交流感受桃園文化特色。

桃園市政府觀光旅遊局發布新聞稿表示，拉文（Zach LaVine）首站造訪大溪百年茶坊蘭室，在雙語導覽下，欣賞傳統長屋建築，並觀賞書法老師揮毫「鵬程萬里」，呼應拉文2度奪得NBA灌籃大賽冠軍的飛人形象。

拉文除了親自在作品落款、蓋上特製「拉文 Lavine」木藝印章，也揮毫草書「飛」字留念，隨後品嘗東方美人茶及米餅、綠豆糕等茶點，對桃園茶文化留下深刻印象。

觀旅局表示，拉文一行人隨後步行前往大溪信仰中心福仁宮參拜祈福，並體驗擲筊儀式，拉文首擲即獲聖筊，引起現場眾人歡呼，氣氛熱絡。隨後拉文近距離欣賞興安社神將與共義團北管演出，並與神將及北管老師們合影，為這趟大溪文化之旅畫下完美句點。

桃園市觀旅局長陳靜芳指出，很開心藉由拉文的到訪，向國際展現桃園深厚的文化底蘊，從書法茶席、廟宇信仰到傳統陣頭演出，都是桃園市獨一無二的重要文化資產，市府誠摯邀請國內外旅客走訪桃園，深入體驗在地文化及人文風貌之美。