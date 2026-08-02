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NBA球星拉文走訪桃園大溪 揮毫擲筊感受台灣文化

中央社桃園2日電
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美國職籃NBA球星拉文（Zach LaVine，右3）訪台參加「2026桃園珍珠...
美國職籃NBA球星拉文（Zach LaVine，右3）訪台參加「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」，2日下午走訪大溪老街，前往福仁宮參拜祈福，並體驗擲筊儀式。（桃園市政府觀光旅遊局提供/中央社）

NBA球星拉文訪台參加「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」，今天下午走訪大溪老街，體驗書法、茶席、廟宇文化及傳統藝陣演出，他更親手揮毫，透過實地交流感受桃園文化特色。

桃園市政府觀光旅遊局發布新聞稿表示，拉文（Zach LaVine）首站造訪大溪百年茶坊蘭室，在雙語導覽下，欣賞傳統長屋建築，並觀賞書法老師揮毫「鵬程萬里」，呼應拉文2度奪得NBA灌籃大賽冠軍的飛人形象。

拉文除了親自在作品落款、蓋上特製「拉文 Lavine」木藝印章，也揮毫草書「飛」字留念，隨後品嘗東方美人茶及米餅、綠豆糕等茶點，對桃園茶文化留下深刻印象。

觀旅局表示，拉文一行人隨後步行前往大溪信仰中心福仁宮參拜祈福，並體驗擲筊儀式，拉文首擲即獲聖筊，引起現場眾人歡呼，氣氛熱絡。隨後拉文近距離欣賞興安社神將與共義團北管演出，並與神將及北管老師們合影，為這趟大溪文化之旅畫下完美句點。

桃園市觀旅局長陳靜芳指出，很開心藉由拉文的到訪，向國際展現桃園深厚的文化底蘊，從書法茶席、廟宇信仰到傳統陣頭演出，都是桃園市獨一無二的重要文化資產，市府誠摯邀請國內外旅客走訪桃園，深入體驗在地文化及人文風貌之美。

精華 FAQ

  • 他在大溪老街體驗書法、茶席、廟宇參拜與擲筊，還欣賞神將及北管演出，並透過雙語導覽認識傳統建築與桃園文化特色。

  • 拉文先觀賞書法老師揮毫「鵬程萬里」，之後自己落款並蓋上特製木藝印章，也寫下草書「飛」字留念，並品嘗東方美人茶與茶點。

  • 觀旅局認為拉文的國際知名度可讓外界看見桃園文化魅力，從茶席、信仰到陣頭演出都展現獨特資產，並吸引國內外旅客造訪。

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