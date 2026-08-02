力挺沈伯洋 王世堅送水勺承諾「任憑差遣」

民進黨2日舉行台北市黨部主委就職典禮，台北市長參選人沈伯洋（左）出席，擔任沈伯洋競選辦公室副主委的立委王世堅（右）送上水勺，比喻既然選擇承擔任務，就不要畏懼過程必然會面臨的困難及挑戰。（中央社）

民進黨台北市長參選人沈伯洋 今天出席北市黨部主委就職典禮時談及若當選後提市政規畫，擔任競選辦公室副主委的立委王世堅 送上水勺，盼沈要無所畏懼面對後續挑戰。

民進黨台北市黨部舉辦「第21屆主委、執評委就職典禮及沈伯洋市長競選座談會」，秘書長徐國勇、行政院政務委員陳時中、台北市黨部主委吳沛憶、沈的競選辦公室總幹事吳思瑤及副主委王世堅、及台北市議員和參選人皆到場。

王世堅以台語致詞時提及台北市長蔣萬安 目前施政狀況已失去活力，認為沈伯洋可找回台北的活力，並喊出「活力、進步、沈伯洋」口號。王世堅說，會讓市民覺得改變台北是有可能，而蔣則是進廚房還怕熱，因此送上水勺給沈伯洋。

王世堅說，此支水勺代表台灣精神，希望沈伯洋「敢做匏桸，就毋通驚水燙」；王世堅辦公室提供文字解釋，送水勺是比喻既然選擇承擔任務，就不要畏懼過程必然會面臨的困難及挑戰。王世堅抵達前接受聯訪被問及如何協助沈伯洋說，「任憑差遣」。

沈伯洋致詞時說，年底台北市長選戰是非常重要的選舉，過去外界認為北市結構是藍大於綠，但北市曾有4名立委，「怎麼會是藍大於綠」，他有信心可改變台北。

沈伯洋談及台北市政近期如兒虐、鼠患、營養午餐、設置遮陽傘等狀況，並指雖民進黨議員多次在議會提出改善方法，但後續卻都沒下文，直言許多市政因此被卡住。

他說，台北市仍有許多狀況須解決如交通、長照、人口流失等，像王世堅提及台北現在已不是一座有活力的城市，加上市政問題層出不窮，已讓市民變成不想要居住的城市。

沈伯洋表示，自己比現任市長更有能力、遠見、勇氣、毅力，更能處理目前市政狀況。此外，下周將公布選舉主視覺，後續也會推出許多市政政見。

他提到多項市政擘畫如產業的規畫方向等，並表示若當選後會讓台北走向世界成為真正的首都，會跟各國一線城市並駕齊驅。

沈伯洋上午赴太平市場掃街拜票時被問及何時與王世堅合作時說，會有別出心裁的做法。媒體也詢問台北市營養午餐招標出狀況，沈伯洋表示，希望市府儘快完成招標，不希望最後演變成「周周有鮮奶，但班班沒午餐」的尷尬情況。

教育局回應，會依原訂期程在8月21日前完成全市招標作業，且往年營養午餐招標作業皆有進度不一的狀況，如學校偏遠、特殊膳食需求等，各校招標作業目前皆依採購法及既定時程積極辦理。