力挺沈伯洋 王世堅送水勺承諾「任憑差遣」
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天出席北市黨部主委就職典禮時談及若當選後提市政規畫，擔任競選辦公室副主委的立委王世堅送上水勺，盼沈要無所畏懼面對後續挑戰。
民進黨台北市黨部舉辦「第21屆主委、執評委就職典禮及沈伯洋市長競選座談會」，秘書長徐國勇、行政院政務委員陳時中、台北市黨部主委吳沛憶、沈的競選辦公室總幹事吳思瑤及副主委王世堅、及台北市議員和參選人皆到場。
王世堅以台語致詞時提及台北市長蔣萬安目前施政狀況已失去活力，認為沈伯洋可找回台北的活力，並喊出「活力、進步、沈伯洋」口號。王世堅說，會讓市民覺得改變台北是有可能，而蔣則是進廚房還怕熱，因此送上水勺給沈伯洋。
王世堅說，此支水勺代表台灣精神，希望沈伯洋「敢做匏桸，就毋通驚水燙」；王世堅辦公室提供文字解釋，送水勺是比喻既然選擇承擔任務，就不要畏懼過程必然會面臨的困難及挑戰。王世堅抵達前接受聯訪被問及如何協助沈伯洋說，「任憑差遣」。
沈伯洋致詞時說，年底台北市長選戰是非常重要的選舉，過去外界認為北市結構是藍大於綠，但北市曾有4名立委，「怎麼會是藍大於綠」，他有信心可改變台北。
沈伯洋談及台北市政近期如兒虐、鼠患、營養午餐、設置遮陽傘等狀況，並指雖民進黨議員多次在議會提出改善方法，但後續卻都沒下文，直言許多市政因此被卡住。
他說，台北市仍有許多狀況須解決如交通、長照、人口流失等，像王世堅提及台北現在已不是一座有活力的城市，加上市政問題層出不窮，已讓市民變成不想要居住的城市。
沈伯洋表示，自己比現任市長更有能力、遠見、勇氣、毅力，更能處理目前市政狀況。此外，下周將公布選舉主視覺，後續也會推出許多市政政見。
他提到多項市政擘畫如產業的規畫方向等，並表示若當選後會讓台北走向世界成為真正的首都，會跟各國一線城市並駕齊驅。
沈伯洋上午赴太平市場掃街拜票時被問及何時與王世堅合作時說，會有別出心裁的做法。媒體也詢問台北市營養午餐招標出狀況，沈伯洋表示，希望市府儘快完成招標，不希望最後演變成「周周有鮮奶，但班班沒午餐」的尷尬情況。
教育局回應，會依原訂期程在8月21日前完成全市招標作業，且往年營養午餐招標作業皆有進度不一的狀況，如學校偏遠、特殊膳食需求等，各校招標作業目前皆依採購法及既定時程積極辦理。
王世堅表示，水勺象徵台灣精神，也代表既然選擇承擔任務，就不要害怕過程中的困難與挑戰。他以此鼓勵沈伯洋面對選戰與未來市政時，要有勇氣與無所畏懼的態度。 沈伯洋認為台北市政存在兒虐、鼠患、營養午餐、遮陽傘等問題，且議會提出的改善建議常未獲後續處理。他也指出交通、長照與人口流失等議題仍待解決，市民對城市活力的感受正在下降。 教育局回應，將依原訂期程在8月21日前完成全市招標作業，並說明往年各校招標進度本就不一，包含偏遠地區與特殊膳食需求等因素。目前各校都依採購法及既定時程積極辦理。
精華 FAQ
王世堅表示，水勺象徵台灣精神，也代表既然選擇承擔任務，就不要害怕過程中的困難與挑戰。他以此鼓勵沈伯洋面對選戰與未來市政時，要有勇氣與無所畏懼的態度。
沈伯洋認為台北市政存在兒虐、鼠患、營養午餐、遮陽傘等問題，且議會提出的改善建議常未獲後續處理。他也指出交通、長照與人口流失等議題仍待解決，市民對城市活力的感受正在下降。
教育局回應，將依原訂期程在8月21日前完成全市招標作業，並說明往年各校招標進度本就不一，包含偏遠地區與特殊膳食需求等因素。目前各校都依採購法及既定時程積極辦理。
上一則