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眾院外交委員會榮譽主席麥考爾訪台 將會晤賴清德

記者周佑政/台北即時報導
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美國聯邦眾院外交委員會榮譽主席麥考爾。(美聯社)
美國聯邦眾院外交委員會榮譽主席麥考爾。(美聯社)

美國聯邦眾院外交委員會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）2日至7日訪問台灣，台外交部今天表示，麥考爾在台期間將晉見台總統賴清德及拜會台灣政府高層，並由外交部長林佳龍設宴款待，將就台美關係、區域安全及台海情勢等議題交換意見。

麥考爾此行也將擔任「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」開幕專題演講者，分享在美國國會推動印太安全及強化台美關係的經驗。

台外交部表示，麥考爾於2023至2024年擔任眾院外委會主席，期間曾於2023年4月率議員團訪台，並於2024年5月代表眾院議長強生（Mike Johnson）率領跨黨派議員慶賀團訪台，祝賀賴清德與副總統蕭美琴就職。

本次是麥考爾在國會議員任內第三度訪台。麥考爾長期關注台美安全合作，也是眾院「國會台灣連線」成員，長期透過支持各項法案深化台美關係，今年也透過連署聯名函，敦促美方公開譴責中國「民族團結促進法」，展現其持續促進台美合作及反制中國威脅的堅定立場。

台外交部指出，林佳龍歡迎麥考爾到訪，並欣見近期美國聯邦參、眾兩院兩黨國會議員接連訪台，展現跨黨派對台灣的堅定支持。台外交部將持續在既有良好基礎上，與美國國會及各界友人攜手合作，共同深化台美各領域夥伴關係，並促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

精華 FAQ

  • 麥考爾於2日至7日訪問台灣，期間將晉見總統賴清德、拜會台灣政府高層，並由外交部長林佳龍設宴款待，同時參與相關論壇活動並發表專題演講。

  • 麥考爾將與台灣方面就台美關係、區域安全及台海情勢等議題交換意見，重點在於強化雙邊合作、關注印太安全，以及回應中國帶來的威脅。

  • 台外交部認為，麥考爾此行與近期美國參、眾兩院跨黨派議員接連訪台相呼應，展現美國國會對台灣的堅定支持，未來也將持續深化台美各領域夥伴關係。

賴清德 眾院

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