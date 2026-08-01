我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西班牙在休達邊界架1600呎圍欄 防摩洛哥闖越潮

婚禮變危機… 24歲股神 高槓桿借款押AI一夕慘賠

高雄九如橋又現奇觀…護欄出現「綠水鬼」名表 沒人敢拿

記者巫鴻瑋／高雄即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高雄九如橋出現疑似勞力士「綠水鬼」名錶，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影
高雄九如橋出現疑似勞力士「綠水鬼」名錶，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影

高雄市九如橋昨天才剛舉行通車典禮，未料這座話題不斷的新橋，從通車前的「鳥居護欄」爭議到「未來鎖」風波，如今再爆新插曲，今晚有民眾直擊，剛換成白色的護欄上不僅被掛上粗獷的「機車鎖」，甚至還出現一支要價不斐的「勞力士綠水鬼」名表，吸引民眾朝聖，還有員警到場站崗，另類景觀迅速引發熱議。

據了解，國民黨高雄市議員白喬茵於通車前夕，前天30日前往九如橋現場會勘時，就曾發現護欄上出現一顆署名高雄市議長「康裕成、7/31」的「未來鎖」，在網路掀起一波討論。

沒想到正式通車後，護欄上的「掛物」強度再次升級。

今天晚間有民眾經過時驚見，護欄上除了出現防盜用的機車大鎖外，竟然還硬生生被鎖上了一支號稱知名奢華品牌、俗稱「綠水鬼」的勞力士手錶，吸睛畫面被拍照上傳後，迅速在社群平台引發熱烈討論，不少網友更笑要趕快去現場將「螺雷」(勞力士的台語俗稱)幹走，但轄區員警更已到場「站崗」，民眾遠觀沒人敢上前拿取。

事實上，九如橋在通車前就已經風波不斷。工程初期，該橋護欄因採用鮮紅色設計，被地方民代與民眾質疑整體造型極似日式「鳥居」，引發美學與在地風格的強烈論戰，高雄市政府工務局新建工程處為弭平爭議，趕在通車前夕緊急派員趕工，將原本的紅色護欄全面改漆為簡約白色，才順利通車。

未料，護欄改塗白色後，又加裝上鐵絲護欄，反而成為民眾掛鎖的標的，從民代爆料的署名鎖、機車大鎖到昂貴名錶，短短幾天內接連登場，讓這座新開通的交通要道演變成另類的爆紅景點。

高雄九如橋出現民眾拿機車大鎖「上鎖」。圖／民眾提供
高雄九如橋出現民眾拿機車大鎖「上鎖」。圖／民眾提供

高雄九如橋出現民眾「上鎖」，成另類網紅景點。圖／民眾提供
高雄九如橋出現民眾「上鎖」，成另類網紅景點。圖／民眾提供

高雄九如橋出現疑似勞力士「綠水鬼」名錶，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影
高雄九如橋出現疑似勞力士「綠水鬼」名錶，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影

高雄九如橋出現疑似勞力士「綠水鬼」名錶，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影
高雄九如橋出現疑似勞力士「綠水鬼」名錶，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影

精華 FAQ

  • 民眾目擊護欄上除了機車大鎖，竟還被鎖上一支號稱勞力士「綠水鬼」的名表，吸引不少人圍觀拍照，也讓現場成為另類爆紅景點。

  • 九如橋先前因紅色護欄外觀被批評像日式鳥居，引發美學爭議，後來又為趕在通車前改漆白色，接著再因「未來鎖」等事件持續登上新聞。

  • 文章提到轄區員警已到場站崗，民眾雖然紛紛朝聖拍照，甚至有人開玩笑想去拿走名表，但現場因有警力在場，沒人真的敢上前取走。

國民黨

上一則

吹噓「幫習近平進口石油」 他爽詐87萬美元...下場曝光

延伸閱讀

黑白集/ 南北2橋淪政績打卡點 真要等到成為「奈何橋」？

黑白集/ 南北2橋淪政績打卡點 真要等到成為「奈何橋」？
鋼鐵兄弟打造淡江大橋 職人精神成就一眼千年

鋼鐵兄弟打造淡江大橋 職人精神成就一眼千年
「我是人 我反毒台」登場 藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安

「我是人 我反毒台」登場 藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安
旅遊／遊虎門 尋炮台上的歷史痕跡

旅遊／遊虎門 尋炮台上的歷史痕跡

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51
台中42歲網紅牙醫師張元瀚今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，5月22日驚傳因心肌梗塞驟逝，讓外界相當震驚。圖／讀者提供

42歲網紅牙醫驟逝 妻揭生前「求救訊號」 遺憾當時沒聽懂

2026-07-25 12:24

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用

水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說
蔡崇信與吳明華結束30年婚姻 聲明「和平離婚」不影響球隊運作

蔡崇信與吳明華結束30年婚姻 聲明「和平離婚」不影響球隊運作
為這事 富婆爭入「陰道俱樂部」查克柏格華裔妻也參與

為這事 富婆爭入「陰道俱樂部」查克柏格華裔妻也參與