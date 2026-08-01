顏慶章再發聲明 重批楊珍妮「瞞心昧己 負隅頑抗」

台灣前行政院政務委員楊珍妮，在兼任經貿談判辦公室（OTN）總談判代表期間，涉入職場霸凌等多項違失，日前遭到監察院彈劾。顏慧欣的父親、財政部 前部長顏慶章今日再發聲明，重批楊珍妮「瞞心昧己，負隅頑抗」。

監察院在7月29日公布彈劾案文，指出楊珍妮有6項違失，全案移送懲戒法院審理。彈劾案已於 7月17日以13票成立、0票不成立通過；楊珍妮本人則已在7月1日依總統令免職。

以下是聲明全文：

惟相隔不到兩小時，目睹楊珍妮發表聲明，內容宣稱「本人投身國家涉外經貿及談判數十年，始終以全力爭取國家最大利益為己任…」，再次呈現「瞞心昧己、負隅頑抗」的誇大態樣！

一、監察委員指出楊珍妮在印太/新南向記者團參訪事宜，面對行政院及監察院審查，竟以不同說詞規避責任。另在華府排斥慧欣進入會議室而矇騙鄭副院長，面對與美國關稅談判的關鍵時刻，如此說謊行徑，是基於「全力爭取國家最大利益」的考量嗎？OTN成立18年僅有兩任總談判代表，台灣經貿談判政策長期委請國內相關智庫提供策略。這是全國經貿專才及政府單位合作成果，豈是楊珍妮一人可自我炫耀的功勳？

二、台灣在申請加入GATT過程，1992年10月GATT理事會主席通過C/M/259喪權辱國的聲明，至今在WTO官網仍可查考。當時楊珍妮擔任經濟部國貿局多邊貿易組高階主管，2002至2005年台灣在WTO成立代表團，她派任經濟參事。擔任首任大使的我，在赴任後得知過往種下的巨大難題。但楊珍妮從未基於「全力爭取國家最大利益」，提供任何過去主管事務的資訊及協助，不僅逐一密令當時經濟部派團同仁「不宜對顏大使提供任何意見與資料」，甚至無視總統主持國安高層會議結論及國家公務員忠誠義務！

三、中華經濟研究院從慧欣逾兩千頁專文，挑選出版「顏慧欣紀念論文集」，接近600頁的內容，涵括台美經貿關係、台灣經貿政策、區域經濟整合、經濟安全等面向。而手握國家經貿談判權力的楊珍妮，竟一再鄙視因專業而為國借才的慧欣，相關事實具見監察院彈劾案文，這也是基於「全力爭取國家最大利益」？

往者已矣，身為父母相信慧欣已善盡知識份子的公共責任，然壯志未酬，空留無盡惆悵！期待有朝一日，培育經貿人才制度建立、國家經貿談判專才專用，慧欣在天之靈必然多所感恩，做為父母的我們也將與有榮焉！