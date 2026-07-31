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見金映玉 賴清德談台美攜手打造無人機非紅供應鏈

中央社台北31日電
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台總統賴清德（前右）31日下午在總統府接見美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金...
台總統賴清德（前右）31日下午在總統府接見美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉（Young Kim）（前左）訪問團，兩人握手致意。中央社

台總統賴清德今天說，無人載具已成為現代防衛不可或缺的戰力，各國都在尋找安全可靠的供應來源；台灣具備半導體、資通訊及精密製造等優勢，正迎來無人機產業發展的重要機會。期待台美攜手打造安全可信賴的「非紅供應鏈」，提升民主夥伴研發量產能力，更迅速回應國防及國際市場需求。

賴清德今天接見「美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉（Young Kim）訪問團」，總統府也少見地在官網直播這場會面。

他致詞表示，上次與金映玉見面，是2024年就任總統後接待的第一個美國國會議員訪問團，很高興再次見到金映玉率團訪台，展現美國國會對台灣一貫的支持。

賴清德指出，今年美國慶祝建國250週年，台灣也迎來總統直選30週年，兩段民主歷程都提醒世人，台灣與全球的民主得來不易，需要一代又一代人民共同守護。

他感謝訪團跨黨派議員以實際行動支持台灣，展現民主夥伴彼此扶持，也特別感謝金映玉長期在美國國會推動各項友台法案，持續深化台美夥伴關係，為雙方合作拓展更大空間。

賴清德表示，當前中國持續升高對台軍事壓力，加劇灰色地帶侵擾，台灣立場始終明確，就是「不挑釁、不冒進，也不屈服、不退讓」，堅定維護台海和平穩定現狀。

他強調，和平靠實力，台灣將持續增加國防預算、強化全社會防衛韌性，也會深化與民主夥伴合作，展現共同嚇阻侵略、因應威脅的決心與能力。

賴清德指出，無人載具已成為現代防衛不可或缺的戰力，各國都在尋找安全可靠的供應來源。台灣具備半導體、資通訊、精密製造等產業優勢，正迎來無人機產業發展的重要機會。

他表示，政府除提出無人載具採購特別預算，也已依據國防需求，推動無人機從研發、測試走向量產。中科院近期並通過美國國防供應鏈嚴格的資安評鑑，展現台灣接軌國際規範及保護關鍵技術的能力。

賴清德說，台灣期待與美國攜手打造安全、可信賴的「非紅供應鏈」，全力發展無人機產業，提升民主夥伴的研發及量產能力，更迅速回應國防與國際市場需求。

他表示，從民主價值、區域安全到科技合作，台灣長期獲得美國國會及政府支持，也正因為這些支持，台灣才能一路走到今天。期待雙方持續努力，為印太和平、穩定與繁榮作出更多貢獻。

精華 FAQ

  • 他接見的是美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉率領的訪問團，總統府並罕見直播會面，象徵台美關係與美國國會對台支持持續升溫。

  • 賴清德認為無人載具已成現代防衛不可或缺的戰力，而台灣擁有半導體、資通訊與精密製造等優勢，正是發展無人機產業、擴大研發與量產的關鍵時機。

  • 其核心目標是建立安全、可信賴且不依賴中國的供應體系，提升民主夥伴在無人機上的研發和量產能力，並更快滿足國防需求與國際市場需求。

賴清德 無人機

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