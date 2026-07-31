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蔣萬安提倒閣 鄭麗文：茲事體大盼黨內繼續把關食安

中央社台北31日電
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國民黨主席鄭麗文。記者屈彥辰／攝影
國民黨主席鄭麗文。記者屈彥辰／攝影

台北市長蔣萬安就中聯油案提出倒閣議題，國民黨主席鄭麗文今天說，倒閣茲事體大，必須多方徵詢評估，且民眾黨的態度也是重要關鍵；她比較希望大家能審慎考慮，還是希望黨內繼續把關油品食安。

台北市長蔣萬安就中聯油案提出倒閣議題，國民黨團總召傅崐萁今天表示，目前黨團內部並沒有太多討論倒閣的聲音，國民黨是民主政黨，在民主討論過程中會尊重任何想法。

鄭麗文今天晚間接受TVBS網路節目「政治一點明」專訪，她針對倒閣議題表示，有聽說黨內區域立委有此建議，但因為倒閣茲事體大，必須要多方徵詢評估，黨團也必須做完整考量，且倒閣成功需要過半數立委同意，所以民眾黨的態度也是重要關鍵。

她指出，比較希望大家能夠審慎考慮，因為725凱道集會後，她還是希望黨內的火力能繼續把關毒油事件，倒閣牽涉較廣且複雜，有待黨團評估跟討論。

鄭麗文表示，現在黨內主張倒閣的聲音，應該是希望總統賴清德若宣布解散國會後，立委改選能在11月28日與九合一選舉同一天投票；但如果九合一選舉民進黨大敗，民進黨例如黨中央、行政院長等領導階層，總是要有人負起政治責任。

對於近期傳出，若倒閣成功、總統解散國會後，國民黨有意禮讓5席不分區立委席次給民眾黨，鄭麗文對此直呼「不可能」。她表示，沒有這回事，可能是有些立委私下開玩笑，國民黨對於藍白合作一向都是非常重視，一定是彼此高度尊重。

針對鄭麗文今天前往日本台灣交流協會台北事務所出席「令和8年熊本地震」相關援助儀式。她表示，原計畫29日到日台交流協會完成捐款，但日方很慎重，就安排在31日上午，並由日方在昨天對外發布採訪通知。

精華 FAQ

  • 她認為倒閣牽涉重大，不能只靠情緒反應就決定，必須先多方徵詢、完整評估，並由黨團審慎討論後再做決定。

  • 因為倒閣要成功需要過半數立委同意，除了國民黨內部意見外，民眾黨是否支持也會直接影響結果，因此是重要關鍵。

  • 鄭麗文希望黨內先持續把關油品食安，不要急著轉向倒閣；至於傳出禮讓5席不分區給民眾黨，她則明確否認，強調藍白合作應建立在彼此尊重。

鄭麗文 蔣萬安 傅崐萁

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