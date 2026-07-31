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黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

中央社新竹31日電
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晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁今天辭世，享壽77歲。他曾自稱是全球最資深的DRAM執行長，歷經記憶體產業多次景氣循環，黃崇仁帶領力晶由DRAM製造商成功轉型為晶圓代工廠，完成組織與資本重整，償還新台幣1200億元債務，並推動力積電重新掛牌上市，在台灣半導體產業發展史留下傳奇篇章。

黃崇仁今年7月仍親自主持力積電法人說明會，站在第一線說明公司展望、回應法人提問。事隔不到1個月，力積電今天公告，黃崇仁因心肺衰竭，於自宅睡夢中安詳辭世，享壽77歲。

黃崇仁1949年出生，畢業於台灣大學物理系，之後赴美就讀紐約西奈山醫學院並取得醫學博士學位。返台後曾任教於台北醫學院生理系及台大物理系，其後轉而投入創業，開啟科技產業生涯。

黃崇仁先後創辦掃描器廠力捷電腦及DRAM廠力晶，並參與創立新日光、晶相光電、力旺、愛普等多家上市櫃公司，在台灣半導體產業發展歷程中扮演重要角色。

力晶曾因DRAM產業長期低迷，於2012年底下市。不過，在黃崇仁帶領下，公司歷經9年組織與資本重整，成功由記憶體製造轉型為晶圓代工，並於2021年以力積電之名重新上市，完成市場眼中的「浴火重生」。

黃崇仁曾表示，推動重整的重要信念之一，是希望對32萬多名力晶股東有所交代，讓股東持有的股票不致淪為壁紙，也讓當年的自救會最終成為共享重返資本市場成果的同樂會。

除了半導體事業外，黃崇仁也是國際知名藝術收藏家，收藏包括畢卡索、莫內、梵谷、塞尚、徐悲鴻、張大千等名家作品，約7年前更在拍賣會以160萬美元購入「年輕版蒙娜麗莎」畫作，並曾登上Discovery頻道節目。

力積電今天說明，副董事長謝再居將依法代理董事長職務，公司產銷業務將依既定規劃有序推進，全體員工也將持續推動公司發展，延續黃崇仁為台灣高科技產業開拓新局的理念。

精華 FAQ

  • 力積電公告，黃崇仁因心肺衰竭，於自宅睡夢中安詳辭世，享壽77歲。消息曝光後，外界也回顧他在半導體產業的長年貢獻與轉型歷程。

  • 黃崇仁在DRAM產業低迷後，帶領力晶歷經9年組織與資本重整，完成從記憶體製造商轉型為晶圓代工廠，並償還1200億元債務，於2021年以力積電重新上市。

  • 除了創辦力捷電腦、力晶並參與多家上市櫃公司，黃崇仁也是國際知名藝術收藏家，收藏畢卡索、莫內、梵谷等名作，並曾以160萬美元買下「年輕版蒙娜麗莎」。

半導體產業

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