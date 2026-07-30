熊本地震 台經長：台積電JASM一廠暫停進行設備檢查

台積電日本熊本廠外觀。路透

日本熊本 28日發生強震，經濟部長龔明鑫今天表示，台積電 熊本JASM二廠仍在興建中，地震 後已復工，一廠則因已投入量產，目前暫停並進行設備檢查，盼儘快復工；除半導體產業外，在熊本的台廠整體營運及人員狀況大致正常。

龔明鑫今天主持業務會報前受訪表示，經濟部在地震發生第一時間即透過駐外單位了解當地台廠情況，目前除半導體產業外，其餘台廠人員及營運狀況大致正常。

至於外界關注台積電熊本JASM晶圓廠情形，龔明鑫表示，JASM分為兩座廠區，其中二廠仍在興建中，地震後確認沒有問題，目前已復工，而一廠因已開始量產，地震發生後暫停、正進行檢查，希望能儘快復工。

日本熊本縣28日下午發生規模7.1地震，台積電指出，JASM人員及廠區建築結構皆安全無虞，廠區供水、電力及工安系統運作正常，由於這次震幅較大，預計需要一定的時間調整校正，經盤點後，台積電已調派資源支援JASM，目前原物料供應無虞。

市場分析，半導體設備對振動極為敏感，地震除了可能造成製程中的晶圓報廢，也可能導致相關製程參數偏離規格，產線須在完成建築檢查後重新確認製程參數。

不過，JASM第1座晶圓廠規劃月產能為5.5萬片12吋晶圓，涵蓋28、22、16、12奈米製程，產品主要用於Sony的影像感測器（CIS）、邏輯晶片、車用電子及工業應用。不過在車用與智慧手機需求疲軟下，實際月產能約2萬片，仍處於產能爬坡階段，估計對台積電第3季營收影響應有限。