涉槍砲等罪遭訴首出庭 孫安佐：無恐嚇大眾之意

藝人狄鶯的兒子孫安佐（右）涉嫌自製噴火槍並持有非制式霰彈槍遭起訴，士林地方法院30日首度開庭，孫安佐稱自己沒有要恐嚇大眾的意思。中央社

藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐 （已改名孫健豪）涉嫌自製噴火槍並持有非制式霰彈槍遭訴。士院今天首度開庭，孫男僅承認持有模擬槍，其餘犯行全部否認，並稱沒有恐嚇大眾的意思。

士林地方法院今天針對本案首度開庭，孫安佐對於拍攝、試射、上傳影片等客觀事實不爭執，但否認犯罪故意，並爭執槍支殺傷力及搜索合法性。

庭訊時，孫安佐只承認持有模擬槍罪，其餘部分皆否認犯罪。他說，噴火前有注意確認沒有人、車經過，且只朝空曠處、水溝噴火，未朝人、易燃物、草坪或房屋噴。至於上傳影片涉恐嚇公眾罪，他說，有上「注意安全 請勿模仿」警語，動機是為衝流量賺取更多酬勞，片中並未威脅任何人的安全或財產。

孫安佐另質疑刑事局對霰彈槍、空氣槍的鑑定報告有疑慮，請求重行鑑定，並強調霰彈槍沒有撞針，不能擊發火藥底火的子彈；但檢察官認為科學鑑定已證明有殺傷力，沒有重行鑑定的必要。法官表示，將由合議庭評議決定是否補充鑑定。

此外，孫安佐還聲請勘驗7段噴火槍影片及下方網友留言，以證明畫面並未造成公眾恐慌，檢方表示同意，但要求以完整網頁呈現留言，不能只擷取一部分。法官裁示全案候核辦。

根據士林地檢署起訴書，孫安佐於今年1月至4月間，先後7次操作肩負式噴火裝置，將氣閥開啟至最大，在供公眾往來的道路、步道及停車場測試噴火威力，過程中產生長距離、大範圍的高溫火焰，以及燃燒後的大量黑煙、溢漏油氣，造成公眾往來危險。

檢方另查出，孫安佐於2018、2019年間，透過網路以新台幣1萬元至2萬元的價格，向姓名年籍不詳的網友購買具殺傷力的非制式霰彈槍1支、具殺傷力的制式空氣槍1支及公告查禁的仿克拉克模擬槍1支。

士檢於5月間拘提孫安佐到案，訊後向法院聲請羈押禁見獲准，6月依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴孫男並移審士院，法官訊問後裁定100萬元交保，限制住居、出境、出海，今天首度傳喚孫男出庭。