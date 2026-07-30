台國安人士：統促黨危害國安民主體制 解散有國際先例

統促黨黨主席張安樂。(記者杜建重／攝影)

台內政部8月初將向憲法法庭聲請宣告中華統一促進黨違憲解散。國安人士表示，政黨違憲解散並非台灣首例，西班牙、南韓 等民主國家都曾透過司法程序解散危害國家安全及民主體制的政黨；統促黨涉接受中國資金滲透、協助對台情蒐及多名黨員涉重大犯罪，解散已是必要處置。

內政部長劉世芳今天舉行記者會表示，中華統一促進黨涉長期系統性、組織性犯罪，甚至涉及跨國犯罪，8月初將函送憲法法庭聲請解散統促黨。

關於統促黨的作為，調查局於2024年指統促黨發言人涉嫌接受中共 官方資金挹注，藉擔任嘉雲廣播等電台主持人，為中共對台遂行認知作戰等滲透作為，損及台灣國家安全，事證明確；台灣高等法院高雄高分院2025年的判決也指出，該黨副秘書長溫瓏配合中國情治人員，依其指示接觸現、退役軍官，助長中共對台灣情蒐及滲透的任務。

此外，統促黨內幹部具竹聯幫背景者比例極高，2010年至2024年間查獲統促黨員涉殺人、強盜、跨國人口販運等罪高達134人。

國安人士指出，政黨因暴力犯罪被判決違憲解散並非台灣首創，全球多個民主國家皆曾透過司法途徑，解散被認定威脅憲政秩序的政黨，若細看這些國家被解散政黨的行為，再對比統促黨，就會發現解散是必然的處置。

國安人士以西班牙巴塔蘇納黨（Batasuna）為例表示，該黨被國際視為巴斯克恐怖組織「埃塔」（ETA）的政治側翼，經常製造治安事件、製造社會恐怖，甚至謀害憲警人員、部隊軍官和政府官員，歷任西班牙政府都將該黨視為重點治安對象，該黨最後經過最高法院裁定解散，最終於2013年宣布正式終止一切活動。

國安人士說，南韓的統合進步黨因推崇北韓、破壞民主制度，2014年該黨幹部李石基及其黨員試圖襲擊、破壞南韓通信設備和儲油等核心設施，甚至謀劃在戰爭爆發時與北韓合作，對南韓採取武力行動。

國安人士指出，南韓憲法法院裁定書說明，統合進步黨的真正目的與潛在意圖，與北韓對南韓的戰略一致，試圖顛覆南韓現行的自由與民主體制，甚至試圖修改南韓憲法，違反民主國家政黨的基本秩序，因此勒令解散。

國安人士分析，各國法院裁定政黨解散的核心依據，都是「對國家安全產生危害」以及「破壞民主體制」，而非只是單純的政治立場或言論與政府相左。南韓統合黨案有秘密集會錄音及具體破壞基礎設施的謀劃證據，西班牙巴塔蘇納案則有長期與恐怖組織資金及人事重疊證據。

國安人士表示，統促黨長年破壞台灣民主、法治，協助中共吸收退役軍官、滲透宮廟，危害國家安全，從幹部到幫眾，多人、多案件都已宣判定讞，這次內政部聲請憲法法庭解散統促黨，是必須途徑，才能讓民眾安心。