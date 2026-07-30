我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

美第2季GDP放緩至1.5% 但Fed偏好通膨指標降溫

台內政部聲請解散統促黨 黨主席張安樂回應了

記者王長鼎／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張安樂。(圖／本報系資料照)
張安樂。(圖／本報系資料照)

台內政部長劉世芳今天召開記者會，針對中華統一促進黨長期系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢涉犯國家安全法、兩岸條例、選罷法等，嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。經蒐整相關事證，將向憲法法庭聲請解散統促黨。統促黨黨主席張安樂今天也召開記者會表示，內政部長劉世芳是第三次做這個動作，是向上面表態，這樣也好，可以用同樣標準檢驗民進黨

劉世芳指出，中華統一促進黨長期系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢有涉犯國家安全法、反滲透法、台灣地區與大陸地區人民關係條例、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、組織犯罪防制條例及刑法等情形，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。

統促黨黨主席張安樂今天也召開記者會表示，內政部長劉世芳是第三次做這個動作，是向上面表態，這樣也好，可以用同樣標準檢驗民進黨，有人犯罪就解散，民進黨犯罪的人更多，而且更不可原諒，統促黨員來自社會，什麼樣層次都有但比例不高，但民進黨利用人民信任用政權犯罪更不可原諒，經不起考驗。

他說，民視有個「一言堂」節目，萬一遇到武統是不是第五縱隊，如何保護無辜老百姓，南鯤鯓代天府接洽，可進宮廟讓神明保護，結果劉世芳說這危害中華民國的生存，今天賴清德總統要把台灣帶上戰爭邊緣才是危害中華民國生存，所以應該要先解散民進黨。

張安樂說，曾到內政部但劉世芳不敢下來，她愈這樣做愈讓他們能夠用同樣標準來檢驗，若政府經不起檢驗，但統促黨經得起考驗，過段時間會登廣告一一發動解散民進黨，用同樣標準來檢驗民進黨。

他說，為何和中共接觸，因為雙方一定要交流，他鼓勵跟中國新潮流彼此認識增進信任感情，遇到武統可幫台灣老百姓講話，說明沒有台獨；完全不交流，倒楣的是老百姓，所以鼓勵兩岸交流，不僅為老百姓，還有鄉鎮市長出面，更有分量；民進黨去交流但搞錢太多，他們去交流是為了台灣安全，我敢這樣講，「民進黨是為了把錢放自己口袋。」

精華 FAQ

  • 劉世芳表示，統促黨長期涉及系統性、組織性犯罪，核心成員屢涉國安法、反滲透法、選罷法等，已嚴重危害國家安全、社會穩定與選舉公正，因此將聲請解散。

  • 張安樂認為這是劉世芳第三次做同樣動作，並稱其是在向上面表態；他反而主張可用同樣標準檢驗民進黨，並表示之後會透過發動輿論行動來反制。

  • 張安樂主張兩岸必須交流，認為不交流受害的是老百姓；他同時批評民進黨把交流搞成牟利工具，還指稱若遇武統議題，應讓各方用同樣標準檢驗民進黨。

中華民國 民進黨

上一則

即時短評／鳳梨釋迦到小貓熊 民進黨對綠致歉、對藍封殺雙標

延伸閱讀

民進黨全代會 賴清德未提食安 卓榮泰稱拒毀憲亂政法案

民進黨全代會 賴清德未提食安 卓榮泰稱拒毀憲亂政法案
集會壓軸致詞 鄭麗文火力全開批賴清德、無恥政權下台

集會壓軸致詞 鄭麗文火力全開批賴清德、無恥政權下台
鄭麗文：國民黨要成台灣政治台積電 迎向2026大選終極勝利

鄭麗文：國民黨要成台灣政治台積電 迎向2026大選終極勝利
賴清德重申互不隸屬 國台辦發言人痛批4分鐘：已撕下沒有台獨問題偽裝

賴清德重申互不隸屬 國台辦發言人痛批4分鐘：已撕下沒有台獨問題偽裝

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折