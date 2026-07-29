我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王虹獲獎引報紙搶購潮 廣西日報頭版「王的猜想」炒高價

侵襲性黴菌1/3住院患者亡 老人、癌患、免疫系統弱者風險高

今年上半台觀光逆差636萬人次 賴喊話國際客千萬人次目標恐落空

記者胡瑞玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
首次出國人次半年就破千萬，圖為桃園機場出國人潮。（記者季相儒／攝影）
首次出國人次半年就破千萬，圖為桃園機場出國人潮。（記者季相儒／攝影）

賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年赴台旅客僅429.4萬餘次，出國人數卻高達1065.4萬人次，首次突破千萬大關，出入境觀光逆差高達636萬人次，若要達成千萬目標，下半年需吸引570萬餘人次國際客。

對此，交通部觀光署表示，觀光逆差非台灣特有現象，將持續推動質量並進觀光發展策略，提升台灣觀光競爭力。

觀光署統計，今年上半年，台灣國際旅客有429萬4589人次，若要達到千萬旅客目標，未來平均每個月至少要吸引近百萬人次國際客，才能達標。至於出國旅客人數則高達1065萬4670人次，首度突破千萬大關，較去年同期大增151萬人次。

觀光逆差持續擴大，觀光署表示，受新台幣匯差、地緣政治、競爭國家放寬簽證及颱風等因素影響，來台旅客成長未如預期；另因中東戰事影響，區域安全及航空燃油成本攀升，衝擊國際旅遊市場，但今年上半年來台旅客較去年同期成長2.32%。

至於台人出國熱潮未減，觀光署解釋，主因航班供給擴增、日幣匯率優勢、股市榮景帶動消費信心，以及春節長假等因素；同時，受中東局勢影響引發航空燃油附加費調漲預期，催化民眾提前出國的熱潮。

觀光署強調，觀光逆差並非台灣特有現象，而是許多開放型經濟體共同面臨的現象。台灣長期即呈現出境旅客多於入境旅客的結構，反映的是國民所得提升、航空運輸便利及旅遊自由化的結果。台人出國大多搭乘國籍航空，不僅帶動國內航運發展，更活絡機場服務、旅行社、金融保險及零售業等周邊產業，為經濟帶來實質效益。

針對後續精進措施，觀光署表示，將積極推展國際旅客重遊及會展順道遊，並深化區域旅遊體驗，以延長旅客停留天數、鎖定高消費客群。

實踐大學觀光學系教授高洺塗說，台灣無法吸引國際客來台的病根是老問題，若不加快景區軟硬體優化、創造具代表性的新亮點，就算提供國際客再多補助都無濟於事，而目前頻被討論的演唱會經濟，若無法邀請到真正知名的大咖，對吸引國際客並無幫助，僅部分國內飯店業者受惠。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨表示，觀光逆差嚴重凸顯台灣對於觀光發展的警訊。目前除了匯率問題，其次為國旅價格與價值有落差，國旅普遍被認為貴、CP值低，政府就算要推高質量旅遊，也要主動尋找高CP值且值得推薦的旅宿，並給予行銷協助，而業者也要警惕、檢討其訂定的價格是否符合民眾期待。

劉喜臨也說，台灣觀光吸引力重複性過高，若沒有推出新的體驗或旅遊目的地，難以吸引更多國際客來台旅遊。他強調，旅遊目的不是單純景點競爭，已轉換到體驗、內容的競爭，這部分中央與地方政府應多思考。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則說，目前大陸市場已被迫放棄，政府、業者只能積極經營港澳、東南亞市場，盼政府能放寬東南亞潛力國家如泰國、越南、菲律賓等簽證，提供桃園機場24或48限時免簽落台，甚至全面開放免簽入台政策。

李奇嶽也建議，台灣可效仿國外，將當地慶典變成國際級盛事，許多旅客會為了浴佛節前往泰國、去威尼斯參加面具節，而台灣也有許多知名地方慶典，像是大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖 進香活動，若中央能協助好好包裝、行銷宣傳，也能吸引更多國際客來台。

精華 FAQ

  • 觀光署統計顯示，上半年來台旅客約429.4萬人次，台人出國則達1065.4萬人次，出入境觀光逆差約636萬人次，顯示入境成長仍明顯落後出境熱潮。

  • 若全年要達成來台國際客1000萬人次的目標，上半年僅429.4萬人次，代表下半年必須再吸引約570萬人次以上，平均每月都要逼近百萬人次才有機會達標。

  • 專家認為關鍵在景區軟硬體優化、新亮點打造、提升國旅CP值與推出新體驗，而非只靠補助；也建議放寬東南亞簽證，並把地方慶典包裝成國際級活動。

賴清德 觀光

上一則

新竹炊粉檢出甲醛引發食安疑慮 公衛師公會籲盡速查明成因

延伸閱讀

台再添智庫 觀研院掛牌 卓榮泰喊千萬人次國際客

台再添智庫 觀研院掛牌 卓榮泰喊千萬人次國際客
配套不足 桃園機場1年669萬人次轉機 過境遊僅1.3萬

配套不足 桃園機場1年669萬人次轉機 過境遊僅1.3萬
日本二線城市變熱門 台灣旅客深度慢遊正夯

日本二線城市變熱門 台灣旅客深度慢遊正夯
華航深化贊助舊金山馬拉松 結合運動觀光推廣台灣品牌

華航深化贊助舊金山馬拉松 結合運動觀光推廣台灣品牌

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳
前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」
聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂
16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮