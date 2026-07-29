我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

求職者用AI工具狂投履歷 老闆陷海量履歷形成惡性循環

郵箱發現烘乾紙先別丟 可防這昆蟲進入

2年半高達402人 台灣人赴中遭盤查失聯 陸委會示警

記者張鈺琪／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會主委邱垂正今（29）日表示，2024年1月至今年7月，台灣人赴中失聯、遭留...
陸委會主委邱垂正今（29）日表示，2024年1月至今年7月，台灣人赴中失聯、遭留置盤查及限制人身自由的通報案件共402人，其中去年通報人數達221人，較2024年的55人增加約4倍。今年1月至7月也已有126人，顯示台灣人赴中風險急遽攀升。記者張鈺琪／攝影

陸委會主委邱垂正今（29）日表示，2024年1月至今年7月，台灣人赴中失聯、遭留置盤查及限制人身自由的通報案件共402人，其中去年通報人數達221人，較2024年的55人增加約4倍。今年1月至7月也已有126人，顯示台灣人赴中風險急遽攀升。

立法院內政委員會今天上午召開全體委員會議，邀請大陸委員會主任委員、內政部部長、法務部、警政署、移民署、財團法人海峽交流基金會就「台灣人赴中失聯情況及政府因應作為」進行專題報告，並備質詢。

邱垂正在報告中指出，中共近年持續強化「總體國家安全觀」，頻繁增修《數據安全法》、《個人信息保護法》、《反間諜法》、《保守國家秘密法》及《網絡安全法》等國安相關法律，並於2024年發布「懲獨22條」、設置懲獨舉報信箱，對我赴中港澳台灣人造成極大風險。

邱垂正說，中共今年7月1日起實施《民族團結進步促進法》，代表中共對台法律戰已從「反獨」轉向「促統」，從過去的「以商逼政」轉為「以法促統」，不僅增加赴中台灣人的人身安全威脅，也對每一名生活在世界各地的台灣人套上一道法律枷鎖。

根據陸委會統計，2024年1月至今年7月共接獲402人通報，其中失聯154人、遭留置盤查32人，另有216人遭中方關押。遭中方關押者中，涉及詐騙案件134人、其他刑事案件58人、宗教案件23人及國安案件1人。

邱垂正表示，甚至有發生台灣人在觀光景點拍照，遭中方公安留置盤查，或在下榻旅館遭中方人員進入房間訊問、檢查隨身行李、翻看手機內容及金錢支付紀錄。此類案件涉及學者專家、赴中專業交流、退休或現職公務人員及一般台灣人，其中以現職或退、離職公務人員身分居多，比例高達50%，顯示我方公務人員因私人行程或赴中旅遊，容易遭中共重點盤查訊問。

關於政府因應作為，他說，陸委會接獲家屬陳情後，會持續追蹤案件進度，並在尊重家屬及當事人意願下，協同海基會進行家庭訪視與關懷。如有台灣人失聯狀況，政府會了解失聯原因及可能目的地，並透過兩岸兩會管道請中方協查；如遭限制人身自由，也會依《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》等機制，要求中方儘速向我方通報、提供家屬探視便利，並保障當事人合法權益。

邱垂正強調，陸委會公布的資料，都是當事人或親友向陸委會、警察機關陳情或報案的案件，「每一件都有憑有據」，但未向政府通報的案例可能更多，目前統計數字恐怕只是冰山一角。

他表示，兩岸關係雖然跌宕起伏，但國家安全是政府施政的重中之重。台灣法律並未限制民眾前往中國大陸，但政府有責任提醒台灣人赴中可能面臨的風險，「每一個出事的個案，對他的家庭來說都不是萬分之幾，而是全部」，即使只有一名台灣人遇險，政府都有責任協助釐清當事人的安危與下落。

精華 FAQ

  • 陸委會統計顯示，2024年1月至今年7月共接獲402人通報，其中包含失聯、遭留置盤查及限制人身自由等情況，顯示赴中台灣人面臨的安全風險持續增加。

  • 去年通報人數達221人，較2024年的55人增加約4倍；今年1月至7月又已達126人，代表相關案件明顯攀升，顯示赴中風險正在急遽惡化。

  • 陸委會提醒民眾赴中可能遭盤查、留置或限制自由，並表示接獲陳情後會持續追蹤、協同海基會關懷，必要時透過兩岸機制請中方協查並保障權益。

內政部 中共

上一則

接受匿名中國人士委託 台灣徵信龍頭業者非法跟監蒐個資

延伸閱讀

藍委曝綠營幹部親屬赴中失聯 陸委會：循機制了解

藍委曝綠營幹部親屬赴中失聯 陸委會：循機制了解
新聞評論/赴陸失聯問題 凸顯陸委會海基會失能

新聞評論/赴陸失聯問題 凸顯陸委會海基會失能
2台警赴中旅遊遭盤查 陸委會：被問台灣關鍵基礎設施

2台警赴中旅遊遭盤查 陸委會：被問台灣關鍵基礎設施
陸委會：2員警遊福建 遭盤問台灣關鍵基礎設施

陸委會：2員警遊福建 遭盤問台灣關鍵基礎設施

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢

郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢
前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」