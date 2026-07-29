接受匿名中國人士委託 台灣徵信龍頭業者非法跟監蒐個資

新北地檢署偵辦徵信社龍頭一統、國華徵信非法跟監及蒐集個資案，該集團的2名王姓、1名呂姓經理及1名呂姓外務員遭檢方聲押禁見獲准。(圖／本報系資料照)

新北地檢署偵辦徵信社龍頭一統、國華徵信非法跟監及蒐集個資案，檢方懷疑創辦人暨總裁趙維君、總經理趙柏凱父子知情，複訊後依妨害秘密及違反個資法等罪嫌，將該徵信集團的2名王姓、1名呂姓經理及1名呂姓外務員聲押禁見獲准；趙維君、趙柏凱父子稍早已各300萬元(新台幣，下同，約9.9萬美元)、150萬元交保。

據了解，遭羈押禁見4人，均為接案及跟監、蒐集個資行動的主要執行者，先前另有一名歐姓主管以100萬元交保，其餘3名員工分別以5至15萬元不等交保。

據了解，全案起於新北檢日前偵辦一起陳姓婦人因懷疑侯姓丈夫外遇，委託同案被告、國華徵信業務經理趙姓經理調查、蒐證，趙男於是指示旗下調查員展開跟監，記錄侯男與特定對象互動過程，並將影像上傳至LINE群組向陳女回報。

期間為確實掌握侯男行蹤，趙男等人依照陳女提供的資訊，購賣GPS定位追蹤器潛入侯男住處地下停車場，將追蹤器偷裝在侯男兩輛機車內，最後遭侯男察覺遭人駕車跟蹤，懷疑自己遭到跟監，於是拆車檢查取出追蹤器並報警提告，趙男等人日前已遭檢方另案起訴。

事後檢警查出，趙男涉嫌於去年6月間，透過微信接受匿名中國人士委託，查詢特定手機申登人的婚姻、家庭狀況、公司位置等個資，並接受支付寶付款，查得門號申登人姓名、住址等個資後，再以微信向中方人士回報。

檢方懷疑，該中國人士透過網路委託國內不法徵信業者蒐集特定民眾個資的模式並非個案，涉案徵信業者是否涉及收受對岸資金，針對國內具有機敏身分的特定人士刺探個資，甚至進行跟監、蒐證，尚待檢方深入追查釐清。