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牧師逼15歲少女簽「主奴契約」後辦公室性侵拍片 2審減刑

記者林孟潔／台北即時報導
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受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

桃園市某教會連姓牧師6年前要求15歲女教友簽「主奴契約」，接受他的調教及任務，才能改善感情困境，甚至在教會辦公室性侵得逞，一審依成年人故意對少年犯強制性交等罪判刑12年。案件上訴，台灣高等法院今改判連9年徒刑，可上訴。

連曾擔任牧師，15歲少女則是教會教友，2020年底因感情問題向連請求協助。連向少女表示可以向他虛構的友人「Leo」聊天談心，他再一人分飾兩角，以「Leo」身分和少女創建聊天群組，兩人更簽訂「主奴契約」，謊稱可以改善少女面臨的困境，但必須要接受指派的任務、調教，如有違反將影響靈魂。

少女篤信宗教不敢違背，連多在教會辦公室、大樓樓梯間，多次和少女發生性關係，再拿手機拍下過程，連也要求少女拍自慰影片傳給他。少女最終受不了，報警處理。

連坦承犯行，但強調兩人發生關係是合意的，應只構成「利用權勢性交罪」，但桃園地方法院一審根據卷證資料，認為牧師構成成年人故意對少年犯強制性交等罪。

一審指出，連為成年人，也是教會牧師，卻因一己私慾無法克制，不尊重他人身體性自主決定權，性侵少女，甚至自拍或脅迫少女拍攝大量性影像，造成少女日後身心發展有無可磨滅的陰影，犯罪情節重大，惡性非輕，危害社會治安甚鉅。

一審考量連犯後坦承犯行，態度尚可，雖有意賠償少女，但與告訴代理人就賠償數額無法達成共識，審酌一切情狀，判刑12年。案件上訴，高院今宣判。

精華 FAQ

  • 他以少女感情困擾為切入點，虛構「Leo」身分與她聊天，再要求簽主奴契約，聲稱可改善困境，並以宗教與靈魂後果施壓，使少女不敢違背。

  • 他多次在教會辦公室與樓梯間和少女發生性關係，還用手機拍下過程，並要求少女拍自慰影片傳給他，整體行為被認定嚴重侵害性自主。

  • 桃園地院一審認定其犯成年人故意對少年犯強制性交等罪，判刑12年；案件上訴後，台灣高等法院今天改判為9年徒刑，且仍可再上訴。

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