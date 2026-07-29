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熊本地震 中華民國紅十字會：募台灣民眾愛心撥1千萬日圓

記者林河名/台北即時報導
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日本熊本發生規模7.1強震。(美聯社)
日本熊本發生規模7.1強震。(美聯社)

日本熊本縣於7月28日下午發生規模7.1強震，造成大量建築倒塌、道路中斷，並引發商場瓦斯氣爆。災情亦影響醫院運作，造成停電停水等不便。中華民國紅十字會表示，對災情高度關切，已在第一時間向日本赤十字社表達慰問與關心。

中華民國紅十字會表示，台灣民眾愛心不落人後，尤其中華民國與日本之間的深厚情誼，在過去日本311大地震及台灣0403花蓮強震中，兩國人民均相互緊密援助。面對本次熊本地震災情，紅十字會立即發起專案勸募，獲得民眾熱烈響應；為即時發揮緊急救援效能，該會已先行提撥1千萬日圓善款，作為第一波支援災區使用。

中華民國紅十字會表示，將持續關心災區需求，並依實際需要提供後續援助，誠摯感謝各界對人道救援行動的支持；各界人士如有意願響應,請連結至中華民國紅十字會官方網站（https://donate. redcross. org. tw/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=37）；後續援助進展與相關募集情形，該會將適時對外說明。

中華民國 日本 熊本

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