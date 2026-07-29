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藍委曝綠營幹部親屬赴中失聯 陸委會：循機制了解

中央社台北29日電
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陸委會主委邱垂正。記者張鈺琪／攝影
陸委會主委邱垂正。記者張鈺琪／攝影

台立委謝龍介今天表示，有名民進黨幹部親屬在中失聯，這個消息在台南民間傳得「風風雨雨」。陸委會主委邱垂正回應，會循兩岸機制了解，重點是給予家屬實質幫助。

立法院內政委員會今天邀請大陸委員會（陸委會）、海峽交流基金會（海基會）、內政部等部會單位對於「國人赴陸失聯情況及政府因應作為」進行專題報告。

謝龍介於質詢時表示，最近台南民間有個消息傳得「風風雨雨」（台語），有一名民進黨幹部親屬在中失聯，失聯原因各有不同說法，甚至有人說當事人正被關押在深圳，關於這個消息，「我有發文給你們」。

邱垂正回應，昨天下午有接到發文，將會循兩岸共打機制向對岸了解；倘若委員有當事人相關訊息，也可以加以提供，將會積極協助這個案子，重點是要提供家屬實質幫助，協助打探當事人的消息。

謝龍介認為，對岸若是用非法手段約束台灣人在中國人身自由，不分黨派都應該要嚴正抗議；若真的是台灣人在中國做奸犯科，那麼陸委會也不該擴大渲染失聯等數據資料，製造社會恐慌。

邱垂正強調，了解這個案子是職責所在。

陸委會最新數據資料顯示，2024年1月1日至今年7月22日止，台灣民眾赴中失聯、或遭留置盤查或被關押通報案件累計402人；其中通報失聯154人、遭留置盤查32人、遭關押216人。

遭關押216人中，涉詐騙案件134人（占比62%）、涉其他刑事案件58人、涉宗教案件23人、涉國安案件1人。

精華 FAQ

  • 他指出台南地方流傳一名民進黨幹部親屬赴中失聯，甚至有說法稱人被關押在深圳，並表示自己已將相關訊息發文給陸委會與相關單位。

  • 邱垂正表示，已接到相關發文，將循兩岸共打機制向對岸了解情況，也希望委員提供更多線索，重點是先協助家屬掌握當事人消息。

  • 陸委會指出，2024年1月1日至今年7月22日共通報402人，包含失聯154人、遭留置盤查32人、遭關押216人；其中以涉詐騙案件134人最多。

內政部

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