我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市府要求舉證否則課「第二居所稅」 屋主批甩鍋

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

楊珍妮遭彈劾 監委：使命必達的主管恐是霸凌部屬的長官

記者陳柄亦／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台監察院調查政務委員兼任經貿辦總談判代表楊珍妮職場霸凌案，籲請行政院重視政務人員...
台監察院調查政務委員兼任經貿辦總談判代表楊珍妮職場霸凌案，籲請行政院重視政務人員霸凌防治機制及台經貿談判人才與組織之長遠發展。(本報系資料照)

台行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮今天遭監察院認定構成職場霸凌，通過彈劾，並移送懲戒法院審理。監察委員王幼玲表示，楊珍妮與教育部法制處前處長李嵩茂幾乎同出一轍，是過去傳統官僚文化下的權威產物，使命必達的主管，也許就是霸凌部屬的長官。

監察院今表示，楊珍妮涉職場霸凌前行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣，違失情節重大，通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。葉大華、王麗珍也表示，監察院調查楊珍妮職場霸凌案，請行政院重視政務人員霸凌防治機制，以及我國經貿談判人才與組織的長遠發展。

王幼玲透過臉書表示，監院今天最大的新聞是通過彈劾楊珍妮，楊珍妮的高壓行徑跟之前教育部李前法務處長幾乎同出一轍，是過去傳統官僚文化下的權威產物，但是時代不同了，讓部屬可以安全有尊嚴的工作職場是機構首長的責任。

王幼玲指出，顏慧欣生前傳遭職場霸凌，政院針對經貿辦總談判代表楊珍妮展開調查，認定楊珍妮構成職場霸凌，監委葉大華、王麗珍也在4月正式立案調查。監院在7月17日通過監委所提彈劾案，並在今天公告楊珍妮彈劾案文及其審查決定書，指出楊珍妮阻撓及弱化副總談判代表顏慧欣參與相關業務，並對同仁高壓威嚇、孤立排擠等不當行為，認定違失情節重大，全案移送懲戒法院審理。

精華 FAQ

  • 監察院認定她對前副總談判代表顏慧欣有職場霸凌行為，包括阻撓參與業務、高壓威嚇與孤立排擠同仁，違失情節重大，因此通過彈劾並移送懲戒法院。

  • 王幼玲認為楊珍妮的高壓作風，與過去傳統官僚文化下的權威模式相似，直指「使命必達」的主管可能也會成為霸凌部屬的長官，強調首長有責任提供安全、有尊嚴的工作環境。

  • 監委葉大華、王麗珍呼籲行政院正視政務人員霸凌防治機制，也提醒政府應關注我國經貿談判人才培育與組織長遠發展，避免因管理失當影響人才留任與制度運作。

教育部

上一則

柯文哲證實帳戶全被封 自嘲化緣奉旨乞討「不太需要錢」

下一則

藍委曝綠營幹部親屬赴中失聯 陸委會：循機制了解

延伸閱讀

遭台監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：配合司法調查 盼還原真相

遭台監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：配合司法調查 盼還原真相
美301關稅將公布 台經貿辦：續與美溝通確保優惠待遇

美301關稅將公布 台經貿辦：續與美溝通確保優惠待遇
台監院：F-16失事前1周 導航重複故障 空軍重大違失

台監院：F-16失事前1周 導航重複故障 空軍重大違失
曾任溫家寶秘書 中國水利部前副部長田學斌被「雙開」

曾任溫家寶秘書 中國水利部前副部長田學斌被「雙開」

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關
郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢

郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢