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柯文哲證實帳戶全被封 自嘲化緣奉旨乞討「不太需要錢」

記者林銘翰／台北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲。(本報系資料照)
民眾黨前主席柯文哲。(本報系資料照)

民眾黨前主席柯文哲身陷司法案件，他今天證實個人帳戶已經全部被查封，不僅要面對7000萬元(新台幣，下同，約232.7萬美元)交保金、龐大的律師費，每隔幾天還會收到各種傳單跟帳單，還好現在不太需要用錢，「出門坐公車坐捷運，三餐就是到處化緣，我到外縣市都是人家請我吃，這個就叫做奉旨乞討」。

柯文哲妻子陳佩琪前天在臉書發文表示，柯文哲上網買火車票要回新竹，結果現在帳戶變成零元，所有退休金帳戶、信用卡全部被鎖死，「現在他就是乞丐，要想辦法乞討過零元的生活」。此外，柯文哲前年在立法院附近購置4300萬元商辦，先前也傳出在今年4月以4380萬元賣出。

民眾黨今天舉行七周年黨慶記者會，柯文哲受訪時表示，他們家的財務都是陳佩琪在管理，自己的確賣掉商辦跟新竹一塊土地，現在必須支付7000萬元交保金、過去兩年的律師費，而且今天又接到監察院來函，「如果在15天內沒有繳清3950萬元罰金，還要進一步查封我的帳戶」。

柯文哲說，他的帳戶已經全部被查封，第一次查封是3950萬元，而現在又來了3950萬元，結論就是要應付7000萬元交保金，還有總統副總統選舉報名費1500萬元，「當時是用競選帳戶支出，選後回到我的私人帳戶，所以我還有1500萬元，至於剩下多少錢，應該要問陳佩琪」。

話鋒一轉，柯文哲也向台總統賴清德喊話「我不會投降，也不會屈服」，現在每隔幾天就會收到各種傳單與傳單，儘管賣掉商辦的錢不在查封範圍之內，但是依然要支付交保費、律師費及總統副總統選舉保證金，「我還要留1500萬元，因為選舉剩餘款還是要還回去」。

柯文哲表示，自己現在生活不太需要花錢，出門就用敬老卡騎U-bike，坐公車坐捷運也都夠用，至於三餐就是到處化緣，「我現在到外縣市，都是人家請我吃飯，高鐵車票則是中央黨部買給我，我發現我不太需要什麼錢，所以這個叫做奉旨乞討」。

精華 FAQ

  • 他表示自己出門多搭公車、捷運或U-bike，三餐常靠他人請客，加上高鐵票由黨部支付，因此日常開銷相對很低，才會自嘲「不太需要什麼錢」。

  • 除了7000萬元交保金與過去兩年的律師費，他還提到監察院罰金3950萬元可能再查封帳戶，以及總統副總統選舉保證金1500萬元等支出。

  • 柯文哲說家中財務主要由陳佩琪管理，自己雖賣掉商辦和土地，但帳戶仍遭查封，只能靠他人幫忙吃飯、搭車，並把這種處境稱為「奉旨乞討」。

柯文哲 退休金 民眾黨

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