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徐國勇批蔣萬安不務正業：要倒閣放馬過來

記者蔡晉宇／台北即時報導
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民進黨秘書長徐國勇。記者蔡晉宇／攝影
民進黨秘書長徐國勇。記者蔡晉宇／攝影

台北市長蔣萬安提出倒閣，今天點名高雄市長陳其邁是不錯的行政院長人選。民進黨秘書長徐國勇今天說，蔣萬安不務正業，怠忽職守，任命行政院長是總統職權，輪得到蔣萬安講話嗎？要倒閣就放馬過來。

民進黨上午舉行記者會，徐國勇指出，蔣萬安現職是台北市長，台北市政不好好做，虐童事件一再發生，寶林茶室有人因為中毒事件死亡，內湖還大淹水，原因就是怠忽職守，沒有把水溝清乾淨，沒有清淤。

徐國勇說，蔣萬安要做的事情沒有做，卻在講倒閣，這是在向國民黨主席鄭麗文嗆聲嗎？是在向國民黨立法院黨團嗆聲嗎？倒閣是國民黨團的職權才對，蔣萬安應該去叫國民黨團放馬過來，國民黨團若聽他的話，就趕快倒閣，那第一個倒下來的是立法院長韓國瑜，蔣萬安是在和韓國瑜嗆聲嗎？歡迎。

「油不得你」網路影片因模仿聲音類似賴清德總統，遭警方關切。徐國勇表示，中廣前董事長趙少康說，深偽議題涉及國安要嚴格偵辦，蔣萬安卻稱「放馬過來，是我叫他做的」，不知道蔣的法律是怎麼讀的。

徐國勇說，可能蔣萬安是美國律師，在台灣沒有律師資格，所以對台灣法律不懂，才會講出放馬過來這種違反司法邏輯的話，這是犯罪行為，他真替蔣萬安感覺到悲哀，也替律師界感覺到悲哀。

精華 FAQ

  • 徐國勇指蔣萬安身為台北市長，卻不好好處理市政，反而高談倒閣與政壇人事。他舉虐童、寶林茶室中毒死亡、內湖淹水等事件，指控蔣萬安怠忽職守。

  • 徐國勇認為，行政院長的任命是總統職權，不是台北市長可以評論或決定的範圍。他因此反問蔣萬安「輪得到你講話嗎」，並認為此舉是在越權發言。

  • 針對蔣萬安在「油不得你」深偽影片爭議中的說法，徐國勇批評他不懂台灣法律，還說其說出「放馬過來」是違反司法邏輯的話，甚至替律師界感到悲哀。

蔣萬安 陳其邁 鄭麗文

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