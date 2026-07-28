我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本熊本7.1強震 恐多人罹難…今日5件事

貝果麵包的漫漫長路：從猶太移民食物到美國早餐經典搭配

賴清德日文慰問熊本強震 日本網友湧入感謝

中央社東京28日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台總統賴清德。圖／聯合報系資料照
台總統賴清德。圖／聯合報系資料照

日本熊本縣今天發生強震後，台總統賴清德第一時間以日文透過社群平台X向日本表達慰問，相關貼文經日本媒體報導後，大批日本網友在賴清德與日媒的社群留言感謝台灣，直言「台灣總是在日本遭遇災難時最先伸出援手」、「有台灣這樣的朋友令人感動」。

這起地震發生於日本當地時間下午4時27分，震源深度約10公里，屬於淺層地震。震央附近陸續傳出建築物倒塌、橋梁受損、道路隆起、火災及民眾受困等災情。其中，熊本縣嘉島町大型商業設施「永旺夢樂城熊本」在地震後發生爆炸及局部坍塌，據傳造成死傷，目前持續搜救中。

賴清德發文表示，台灣與日本是患難與共的真朋友，台灣正密切關注當地情勢，已做好準備，隨時可提供必要協助，並祝願災區民眾平安無恙。

▲ 影片來源：x＠ChingteLai（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

駐日代表李逸洋也在臉書（facebook）表示，駐日代表處福岡分處全面聯繫當地台商、僑胞及留學生，確認人員安全。他指出，日本政府已第一時間啟動災害應變及救援機制，台灣將持續關注災情發展，祈禱災情降至最低，台灣與日本患難與共，隨時可提供支援。

日媒47NEWS在X發布賴清德留言相關新聞，獲得超過1.5萬次轉發、11萬次按讚，不少日本網友也藉此回憶起311東日本大地震時台灣提供的大量援助，留言表示「謝謝台灣一直沒有忘記日本」、「台灣永遠都是最可靠的朋友」、「希望兩國今後也能繼續互相扶持」。

精華 FAQ

  • 賴清德在日本熊本縣發生強震後，第一時間以日文透過社群平台X發文慰問，並強調台灣正密切關注災情，隨時可提供必要協助。

  • 因為日本媒體報導賴清德的日文慰問貼文後，許多網友回想起311東日本大地震時台灣的大力援助，認為台灣總是在日本受災時最先伸出援手。

  • 地震造成建築倒塌、橋梁受損、道路隆起、火災及民眾受困等災情，嘉島町商場也傳出爆炸與局部坍塌，當地救援與搜救仍持續進行。

賴清德 日本 地震

上一則

AIT揭露台美海巡主力艦編隊航行 宣示「緊密協調合作」

延伸閱讀

賴清德、卓榮泰慰問熊本地震...稱台隨時提供協助 特種搜救隊整備待命

賴清德、卓榮泰慰問熊本地震...稱台隨時提供協助 特種搜救隊整備待命
熊本7.1強震...近5萬用戶停電 海嘯警報已解除

熊本7.1強震...近5萬用戶停電 海嘯警報已解除
熊本7.1強震永旺夢樂城爆炸坍塌 恐多人罹難

熊本7.1強震永旺夢樂城爆炸坍塌 恐多人罹難
熊本強震後商場坍塌 行車紀錄器拍下爆炸瞬間

熊本強震後商場坍塌 行車紀錄器拍下爆炸瞬間

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13
陶晶瑩。（本報資料照片）

按讚蔣萬安上凱道貼文 陶晶瑩遭網友圍剿

2026-07-21 21:29

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳

退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳
住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了

住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了