南非電子簽稱呼「中國台灣」 台外交部嚴正抗議

台外交部抗議南非在「電子旅行授權」（ETA）網站的註冊帳號頁面，將「台灣」列為「中國台灣」（Taiwan, China）。（圖／截自南非電子旅行授權網站）

南非 「電子旅行授權」（ETA）網站的註冊帳號頁面，將「台灣」列為「中國台灣」（Taiwan, China）。台外交部今天表示，已指示中華民國駐南非代表處向斐方表達嚴正關切與抗議；此外，目前中華民國國人赴南非仍需申辦紙本簽證 ，國人申請簽證管道未受影響。

台外交部指出，南非「電子旅行授權」是南非電子簽證（e-Visa）正式啟用前的先行階段，目前僅開放中國、印度、印尼 及墨西哥等四國公民申請；台人非該系統適用對象；依據南非現行規定，台人赴南非仍須親赴「南非聯絡辦事處」申辦紙本簽證，目前台人申請簽證管道未受影響。

實際造訪這個網站，註冊帳號頁面上的護照核發國下拉式選單中，中華民國國旗被列為（Taiwan, China），聯絡電話的國碼也將+886列為（Taiwan, China）。此外，該網站稱台灣目前未在開放名單，使用者註冊帳號後不能申請ETA。

台外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

針對南非「電子旅行授權」（ETA）系統國籍選項錯列台灣名稱，台外交部稱已指示台灣駐南非代表處向斐方表達嚴正關切與抗議。

南非政府一年多來多次施壓，要求台灣駐南非代表處，遷離首都普利托利亞，還在期間逕自修改台代表處名稱為商務辦事處，刪除台灣代表處在普利托利亞的地址等。