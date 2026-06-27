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結束訪美抵台 韓國瑜：美國會對台強烈支持

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結束訪美行程抵台 韓國瑜：美國會對台強烈支持

記者葉信菉／桃園即時報導
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台立法院長韓國瑜（右二）結束訪美行程今天返抵桃園機場，副院長江啟臣（右一）也前往...
台立法院長韓國瑜（右二）結束訪美行程今天返抵桃園機場，副院長江啟臣（右一）也前往桃園機場接機並在接機大廳舉行記者會，韓國瑜強調此行展開最重要的國會外交，並與參議員與眾議員會面，對方展現熱情的一面，此次出訪讓他感受到美方對台灣民主制度的強烈支持。記者葉信菉／攝影

台立法院長韓國瑜結束訪美行程今天返抵桃園機場，並在接機大廳舉行記者會，他強調此行展開最重要的國會外交，並與參議員與眾議員會面，對方展現熱情的一面，此次出訪讓他感受到美方對台灣民主制度的強烈支持。

影片來源：聯合新聞網

韓國瑜表示，此行也去亞利桑納鳳凰城參訪了台積電以及協力廠商，看到這些台灣企業家以及工程師在海外打拚相當辛苦，非常感動，也把台商反應的問題帶給美國國會以及相關行政部門，針對雙重課稅的問題，美國國會議員也承諾會加快速度在這方面來協助。

韓國瑜表示，業者也反應廠商過來美國投資創業，不應該水、電、道路等等都要廠商負責，他們也將此項訊息帶給美國國會，希望將來台商來投資時，美方能夠築巢引鳳，先把各方面都做好了，台商進駐就能開始啟動，不能讓台商還要負責修路、接水電，這個對企業來說壓力很大，美方也承諾這方面會加強改善。

此行韓國瑜院長在駐美代表俞大㵢陪同下也親赴美國國會拜會共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson），雙方就台美安全、經貿及產業合作等關鍵議題進行深度交流。會晤期間，韓國瑜首先代表台灣國會，向強生祝賀美國建國250周年獨立紀念日。韓國瑜也感謝強生及美國眾議院長期以來對台灣的堅定支持，並積極推動各項台美友好法案，讓雙邊的夥伴關係更加穩固。

台立法院長韓國瑜（右二）結束訪美行程今天返抵桃園機場，副院長江啟臣（右一）也前往...
台立法院長韓國瑜（右二）結束訪美行程今天返抵桃園機場，副院長江啟臣（右一）也前往桃園機場接機。記者葉信菉／攝影

台立法院長韓國瑜（前右二）結束訪美行程今天返抵桃園機場，副院長江啟臣（右一）也前...
台立法院長韓國瑜（前右二）結束訪美行程今天返抵桃園機場，副院長江啟臣（右一）也前往桃園機場接機。記者葉信菉／攝影

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精華 FAQ

  • 他強調這趟行程是最重要的國會外交，並與多位美國參眾議員交流，感受到美方對台灣民主制度的強烈支持，也盼深化台美合作關係。

  • 韓國瑜參訪台積電及協力廠商，聽取台商對雙重課稅、投資環境與基礎建設負擔的反映，並把這些訴求帶回美國國會與相關行政部門。

  • 雙方針對台美安全、經貿及產業合作深入交換意見，韓國瑜也感謝美國眾院長期支持台灣，並肯定推動友台法案對夥伴關係的重要性。

眾議院 韓國瑜 台積電

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