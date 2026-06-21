台男在影城「刀架脖子」討電影海報 大批警力衝現場壓制
高雄購物中心「SKM PARK」今天晚間8時許驚傳民眾持刀與店員對峙，警方獲報後到場，現場為37歲張姓男子持刀架在自己脖子上，要脅店員交付電影海報，警方確認張男訴求後，先按照張男要求提供海報，成功安撫他情緒後才結束對峙。
警方調查，今晚間8時許，張男現身購物中心的國賓影城後，因想要的電影「太空超人」海報已經發放完畢，張男一時情緒不穩，在影城櫃檯亮出刀械，並將刀子架在脖子上，要脅店員配合交付電影海報。
由於當時影城內有不少觀影人潮，現場氣氛一度緊張，民眾紛紛走避，轄區前鎮警分局獲報後，火速派遣大批警力持盾牌趕赴現場，草衙派出所所長顏靜與張男進行對話，並持續給予關懷與安撫。
在警方與影城方的溝通與協助下，由店家交付海報滿足張男訴求，成功軟化張男態度，張男隨即棄刀投降，全程未造成任何人員受傷，購物中心秩序也在短時間內迅速恢復正常。
警方在控制現場後，立即通報119救護人員到場，協助將張男送醫檢查及評估後續身心狀態。雖然事件平和落幕，但張男行徑已引發民眾恐慌，將朝恐嚇公眾罪偵辦。
事件發生在高雄購物中心SKM PARK內的國賓影城，時間約為今晚8時許。當時影城內仍有不少觀影民眾，現場因此一度陷入緊張狀態。 警方調查指出，37歲張姓男子原本想取得電影「太空超人」海報，但店內海報已發放完畢，導致他情緒不穩，於是亮出刀械並將刀架在自己脖子上施壓。 警方到場後先與男子對話安撫，再協調店家交付海報以平復情緒，成功化解危機，過程中無人受傷。警方表示，後續將朝恐嚇公眾罪方向偵辦。
精華 FAQ
事件發生在高雄購物中心SKM PARK內的國賓影城，時間約為今晚8時許。當時影城內仍有不少觀影民眾，現場因此一度陷入緊張狀態。
警方調查指出，37歲張姓男子原本想取得電影「太空超人」海報，但店內海報已發放完畢，導致他情緒不穩，於是亮出刀械並將刀架在自己脖子上施壓。
警方到場後先與男子對話安撫，再協調店家交付海報以平復情緒，成功化解危機，過程中無人受傷。警方表示，後續將朝恐嚇公眾罪方向偵辦。
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