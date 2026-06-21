民進黨中國部：鄭麗文訪美淪中共應聲蟲 成國際政治鬧劇

國民黨主席鄭麗文。(本報系資料照)

國民黨主席鄭麗文 結束訪美行，民進黨 中國部21日在臉書提出五點觀察，指鄭麗文在「習鄭會」與「川習會」後訪美，企圖撕下「親中標籤」，但空洞且脫離現實的「和平論述」、原封不動搬到國際舞台的中共 統戰語言，徹底暴露她「中共應聲蟲」、「習近平迷妹」的真面目，淪為一場荒腔走板、極為拙劣、被國際看破手腳的國際政治鬧劇。

民進黨中國部指出，鄭麗文高喊要把「第一島鏈」從「冷戰思維」翻轉為「和平與繁榮的島鏈」，卻提不出任何能讓國際信服的具體方案。她一再鼓吹「美中和解」，彷彿台海緊張責任在美國，而不是持續軍事恫嚇台灣、破壞區域現狀的中國；面對中俄伊朝威權同盟的擴張，鄭麗文選擇沉默，反覆替北京的「善意」背書，顯然她真正在意的不是兩岸關係緊張，而是美國協助台灣自我防衛；她真正想要推動的不是對等和平，而是包裝成和平的疑美與親中敘事。

民進黨中國部批評，面對中國日益嚴峻的威權擴張，鄭麗文片面讚揚習近平所謂的「善意」，將包裝著併吞野心的「九二共識」當作換取「和平紅利」的萬靈丹，甚至將台海情勢緊張的責任全數歸咎於台灣，配合中共散播「疑賴論」與「疑美論」，這種幫著中國合理化打壓台灣、對內進行認知作戰的行徑，無異於強迫台灣人民喪失主權的「特洛伊木馬」，應予以嚴正譴責。

除了對外發言，民進黨中國部指出，更駭人聽聞的是，鄭麗文此行在美大辦僑宴營造熱絡假象，實質上卻是「紅色滲透」深入核心，訪團不僅夾帶中國籍中常委，更毫不避諱地與中共統戰部顧問、被美國政府列為外國代理人的紅色僑領同桌同框，當海外中國民主人士當面質疑其出賣台灣時，竟遭到自稱中國黑幫的人士暴力鎖喉驅離，難道國民黨已淪落到需要依靠中共統戰網絡與海外黑幫來護航？

民進黨中國部續指，鄭麗文種種背離民主價值、貼合中共立場的言行，都引發國際社會與美方的高度質疑，《福斯新聞》主持人直指她「很顯然是中國那邊的人、也是北京的人」；《華爾街日報》揭露「習近平押寶鄭麗文」、「中國有意培養鄭麗文參選2028」以利推進和平統一；新加坡《海峽時報》形容其「天真」，批評其論述「未打動美國」、「缺乏說服力」；《日本經濟新聞》示警「美國兩黨普遍擔憂鄭麗文與中國走得太近」。

最後，民進黨中國部提到，鄭麗文的謬論讓美國政界對其「態度冷淡」，白宮國安會直接取消會晤，美國國務院更史無前例地「連降三級」，僅派科室級官員接見，多位國會議員亦明確拒絕會面；《BBC》以「白宮冷待、統戰部同框」為題，直接扯下她的國王新衣。這充分證明其論述根本無法取信於國際，更掩蓋不了國民黨在立法院無端阻擋國防特別預算、削弱台灣自我防衛能力的荒謬作為。

民進黨中國部強調，任何企圖迎合威權、弱化台灣防衛意志、替中國對台併吞鋪路的政治主張，掩蓋不了配合中共試圖認知作戰與想要併吞台灣的事實。這種背離民主價值的極端路線，終將受到台灣人民最嚴厲的檢驗與唾棄。

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