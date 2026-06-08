批楊渡徹底摧毀馬英九形象 廖繼斌喊要對簿公堂還馬英九公道

馬英九基金會風波延燒，顧問廖繼斌日前出席記者會。記者曾原信／攝影

AI重點 文章重點整理： 重點一： 廖繼斌指楊渡公開貼文重傷馬英九名譽。

廖繼斌指楊渡公開貼文重傷馬英九名譽。 重點二： 他揚言為自己與家人先人名譽提告對簿公堂。

他揚言為自己與家人先人名譽提告對簿公堂。 重點三：文中並質疑基金會金流涉及違法需檢調徹查。

馬英九 基金會日前對前執行長蕭旭岑、王光慈提告，馬英九好友、作家楊渡發文指，這一切混亂之局其實都是一個人的因果，「如果他不停下來，誰也幫不了忙」。基金會顧問廖繼斌怒嗆，楊渡4篇公開貼文，不但傷害馬英九以及基金會的人格權，甚至連他和先人的人格權都已受傷害，揚言要到法院提告捍衛名譽。

廖繼斌以「致楊渡的公開信」發文指，馬英九基金會的風波以來，楊渡一連發聲了4次，自稱「作為馬英九的朋友」，有什麼事情不能私下對朋友說兩句心裡話、流幾滴真誠淚，非得要公開吆喝大家來圍觀、聽著充滿預設立場地談論朋友的隱私？「人家幫你站台，你拿站台的事情公開弄他。天下有比這個更無情無義的朋友嗎？這樣做人，還有誰敢跟你做朋友！」

廖繼斌說，他看到馬英九選擇先打電話給楊渡，才對公眾說明。楊渡卻變本加厲再發3篇臉書，一篇比一篇無情凶狠，其中有一篇連楊自己都覺得太不入流，主動下架。楊渡以馬英九最親信的摯友所誇張描繪的充滿先入為主意識形態的圖像，已經深深嵌入海內外華人心坎，還隱射馬「一生英明，卻以昏聵終結」，馬英九的形象已經被楊渡徹底汙衊摧毀了。

廖繼斌說，他不知道楊渡對馬英九基金會內部事情知道多少，也不懂為什麼楊渡寧可完全採信對方的說法、也不願相信馬英九，甚至只是聽聽他怎麼說都做不到，只要求做到最基本的「將心比心」。馬英九的個性，楊渡最清楚，馬講「背信、侵占」已經是很保留、很客氣了。「財政紀律」的用詞是國安會前秘書長金溥聰的主意，這話比「背信、侵佔」更軟，還要被楊渡比喻成「宦官惡僕」。

廖繼斌直言，他們礙著情份不願意多講的擔憂，「我替他們講」，這件事情背後有沒有洗錢罪或國安法、反滲透法的問題，一定要查清楚。基金會是民間組織沒有公權力，馬英九一開始就已經定調，這些事情只有檢調才能幫忙釐清。如果不堅持主動移送檢調釐清事實，哪天檢調主動上門，涉案人員用「他都知情、只是忘了」誣賴馬英九，犯罪人等眾口鑠金，楊渡當真不知道那個聽話息事寧人的「朋友」，屆時將百口莫辯，會陷入何等鋪天蓋地的司法風暴？楊渡口口聲聲尊重的馬家人又要蒙受多少撕心裂肺的煎熬？

廖繼斌說，楊渡口口聲聲說是馬英九的朋友，但天下哪有會向公眾放送朋友的隱私、武斷認定朋友健康有問題、溝通還需要透過公開放話的朋友？他獨排眾議，早在3月25日就公開表示，依照今年1月29日與3月4日他與馬英九深談近90分鐘的親身經歷，他絕無法接受外界傳聞所稱馬英九已失智到無法處理事務的程度。

廖繼斌指出，從3月27日迄今，他與馬英九有14次的會談，當中有一次馬還很認真地糾正了他沒有說明清楚的複雜法律問題。許多朋友紛紛拿著楊渡這4篇貼文指責他的人品，甚至還有辱及228事件中受難的先祖父的言詞。這四篇貼文不但傷害馬英九以及馬英九基金會的人格權，甚至連他和先人的人格權都已受傷害。

廖繼斌說，馬英九有他卸任國家元首的高度，馬英九基金會也有它一定的運作規則，要不要對楊渡提出訴訟，他無從置喙，但楊渡不顧馬英九在第一篇貼文後已經主動致電溝通說明後，仍變本加厲，再射三箭，即使第三篇貼文已刪，但傷害早已造成，無從回復侵害他人人格權利的事實。

廖繼斌說，為了他的家人及先人，還有許多默默支持鼓勵的長輩及好友，他願起身捍衛自己及家人、先人的名譽，到法院與楊渡對簿公堂。雖然訴訟的結果誰也不能預測，但他深信訴訟過程雙方攻防內容的公開，一定會讓真相大白，還給馬英九一個公道。

廖繼斌也問楊渡兩個問題，請他去請教蕭、王兩人，好好準備向法院交代個清楚。第一、蕭旭岑說收了仰慕者的錢，並把這些錢交給王光慈，而王光慈把不入帳的現金放在辦公室，一度還怕檢調來搜索於是交代同仁先拿回家藏起來。請問，這樣算不算有違法的嫌疑？第二、王光慈說馬英九基金會慘淡經營，今年沒有年終獎金，但有台商捐的錢，王光慈把這些錢用現金發給員工，還特別交代「不用報稅」。請問，這樣算不算有違法的嫌疑？