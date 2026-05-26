我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

登米其林指南 洛杉磯11家餐廳前進「摘星」路

SpaceX大漲星鏈服務費5倍 五角大廈無奈買單

臺灣漫遊錄受矚目 紐時：獻給翻譯的深情書信

中央社台北26日電
楊双子的《臺灣漫遊錄》獲得多個國際大獎，目前總計售出24國版權。（圖／本報資料...
楊双子的《臺灣漫遊錄》獲得多個國際大獎，目前總計售出24國版權。（圖／本報資料照片）

小說「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，引起國際媒體關注。美國紐約時報分別以「來自台灣的愛情故事」、「獻給翻譯的深情書信」，給了此書高度評價。

紐約時報更引用作者楊双子得獎時的致詞，「文學從來沒有放棄堅守自己，也沒有放棄與他人對話。台灣文學的百年探問，實際上是台灣人百年來對自由與平等的追求」，稱她發表了一場激昂而真摯的演說，並強調現場是由譯者金翎即時翻譯。

根據文化部提供的新聞資料，紐約時報對「臺灣漫遊錄」讚譽有加，更直率的點出故事大綱，「小說開展於1938年日治時期台灣，一位年輕的日本女小說家遠渡重洋，渴望以在地人的方式體驗島嶼生活，沒想到她竟愛上自己的女翻譯員，卻始終無法跨越殖民者與被殖民者之間那道無形的鴻溝」。

報導提到，小說穿插多篇由虛構與真實翻譯者撰寫的後記，以及層層疊疊的註腳，並引用評審團主席布朗（Natasha Brown）的評語，「撇開這些文學巧思，它其實就是一部完全引人入勝、完全美味可口的愛情故事」。

此外，報導強調，楊双子不僅是小說家，更擅長漫畫與電玩劇本創作；同時引用國際布克獎官網專訪，提到楊双子創作的初衷，「動筆之初，正是想梳理台灣與日本殖民歷史之間那段『厭惡與懷舊交織』的複雜情感」。

報導也再次引用「紐約時報書評」的評論，「一部迷人而令人難以捉摸的小說，探討權力如何形塑關係，以及旅行如何揭示又隱藏真相」，並稱讚這本書的呈現是「文學複調的精湛演出」。

日本 紐約時報 楊双子

上一則

馬英九基金會：馬英九絕無對王光慈有任何暴力行為

延伸閱讀

台灣首奪國際布克獎 評審團主席揭「臺灣漫遊錄」獲獎原因

台灣首奪國際布克獎 評審團主席揭「臺灣漫遊錄」獲獎原因
「臺灣漫遊錄」奪國際布克獎 BBC：寫給美食與冒險的情書

「臺灣漫遊錄」奪國際布克獎 BBC：寫給美食與冒險的情書
臺灣漫遊錄為何頻獲大獎？有愛情美食和旅行 「不將文化簡化為創傷」

臺灣漫遊錄為何頻獲大獎？有愛情美食和旅行 「不將文化簡化為創傷」
楊双子「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎 評審讚閱讀驚喜：別錯過彩蛋

楊双子「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎 評審讚閱讀驚喜：別錯過彩蛋

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

2026-05-22 02:55
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
馬英九曾因為忘情吃紅豆餅，而被夫人周美青瞪了一眼，這張照片放在他的辦公室，照片下方還印有「我怎麼嫁給這種人」。（圖／取自馬英九臉書）

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

2026-05-24 13:03
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次在台舉辦講座。(記者林伯東／攝影)

真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

2026-05-21 19:47

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅
專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元
最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受

最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受
王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務