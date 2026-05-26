臺灣漫遊錄受矚目 紐時：獻給翻譯的深情書信

楊双子的《臺灣漫遊錄》獲得多個國際大獎，目前總計售出24國版權。（圖／本報資料照片）

小說「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，引起國際媒體關注。美國紐約時報 分別以「來自台灣的愛情故事」、「獻給翻譯的深情書信」，給了此書高度評價。

紐約時報更引用作者楊双子 得獎時的致詞，「文學從來沒有放棄堅守自己，也沒有放棄與他人對話。台灣文學的百年探問，實際上是台灣人百年來對自由與平等的追求」，稱她發表了一場激昂而真摯的演說，並強調現場是由譯者金翎即時翻譯。

根據文化部提供的新聞資料，紐約時報對「臺灣漫遊錄」讚譽有加，更直率的點出故事大綱，「小說開展於1938年日治時期台灣，一位年輕的日本 女小說家遠渡重洋，渴望以在地人的方式體驗島嶼生活，沒想到她竟愛上自己的女翻譯員，卻始終無法跨越殖民者與被殖民者之間那道無形的鴻溝」。

報導提到，小說穿插多篇由虛構與真實翻譯者撰寫的後記，以及層層疊疊的註腳，並引用評審團主席布朗（Natasha Brown）的評語，「撇開這些文學巧思，它其實就是一部完全引人入勝、完全美味可口的愛情故事」。

此外，報導強調，楊双子不僅是小說家，更擅長漫畫與電玩劇本創作；同時引用國際布克獎官網專訪，提到楊双子創作的初衷，「動筆之初，正是想梳理台灣與日本殖民歷史之間那段『厭惡與懷舊交織』的複雜情感」。

報導也再次引用「紐約時報書評」的評論，「一部迷人而令人難以捉摸的小說，探討權力如何形塑關係，以及旅行如何揭示又隱藏真相」，並稱讚這本書的呈現是「文學複調的精湛演出」。