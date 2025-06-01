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國民黨馬文君「福壽螺說」發酵 罷馬補件暴衝份數曝光

記者賴香珊／南投即時報導
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有外地罷免志工到南投協助罷馬補件連署，立委馬文君狠酸像入侵外來種「福壽螺」，與罷團隔空交火。報系資料照
有外地罷免志工到南投協助罷馬補件連署，立委馬文君狠酸像入侵外來種「福壽螺」，與罷團隔空交火。報系資料照

南投罷免國民黨立委馬文君團體近日加緊補件連署，不少外地志工到南投支援，馬文君狠酸「讓人想起異地入侵的外來生物『福壽螺』」，罷團反批扭曲民主，雙方隔空交火，意外刺激連署。據了解，罷馬補件連署書，剩不到300份就能達標。

公民團體「ALL罷馬」主導罷免投一選區立委馬文君連署行動，該選區二階所需連署書法定門檻1萬8622份，5月4日送件2萬748份，但於24日收到掛號通知書，剔除不合格3817件，須補件1720件，得在6月3日（二）前完成補件。

罷馬團體把握端午連假3天加緊補件連署作業，不少外地志工也到南投支援，協助巷戰或擺攤爭取連署書，讓馬文君昨深夜發文狠酸，看到四處強勢擺攤、標語滿街流竄，「突然想起異地入侵的外來生物『福壽螺』」，源自人們的貪婪與無知。

對此，「ALL罷馬」今反批，馬將罷免志工比喻為「福壽螺」、「異地入侵的外來生物」為不當言論，扭曲民主「公民參與」本質，以生態恐懼散播「仇外情緒」，激起社會對「外地人」敵意，南投不需要仇外言論，而是要真誠面對民意的擔當。

罷團要求馬文君為其不當言論道歉，但她今並未道歉，而是回應「尊重大家有不同聲音與意見，可是也不代表要無條件容忍惡意的栽贓與抹黑，樂見大家關注南投生態」，雙方隔空交火，引起地方關注，也意外刺激罷團補件連署氛圍。

據了解，「All罷馬」補件連署預計收到今天，明天起將進行造冊作業，以利趕在3日（二）前完成送件，但直至周五晚上，距離門檻仍差647份，但「福壽螺說」後，湧現一波連署書，經統計，剩不到300份就達標，罷團盼持續衝刺直至送件。

南投罷免國民黨立委馬文君團體加緊補件連署，近日不少外地志工到南投支援協助。圖／「...
南投罷免國民黨立委馬文君團體加緊補件連署，近日不少外地志工到南投支援協助。圖／「ALL罷馬」提供
南投罷免國民黨立委馬文君團體加緊補件連署，近日不少外地志工到南投支援協助。圖／「...
南投罷免國民黨立委馬文君團體加緊補件連署，近日不少外地志工到南投支援協助。圖／「ALL罷馬」提供

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