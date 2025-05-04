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射箭場教練外遇女學員 她挨告喊冤稱是妻子鼓勵3人行

記者袁志豪／台南即時報導
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台南地院檢視相關訊息，認定妻子自始知情並同意，判決駁回告訴。(本報系資料照)
台南地院檢視相關訊息，認定妻子自始知情並同意，判決駁回告訴。(本報系資料照)

台南一名射箭場教練與女學員發生婚外情後，妻子傳訊「對於妳的加入感到開心」，鼓勵女學員開始「三人同行」關係；等女學員與教練分手，妻子才提告主張配偶身分法益遭侵害，求償50萬元。台南地院檢視相關訊息，認定妻子自始知情並同意判決駁回。

判決書指出，台南市一名射箭場教練與妻子結婚後，兩人共同經營射箭場，並育有一名未成年子女；一名射箭場女學員在2023年7月間成為員工，妻子卻發現丈夫與女學員相處情況曖昧，查看射箭場監視器，發現兩人有擁抱親密行為。

妻子再透過雙方通訊軟體對話，得知丈夫與女學員已發生性行為；妻子提起請求侵權行為損害賠償訴訟，主張她向丈夫攤牌，表示已知道兩人關係，丈夫仍執意與女學員交往，她考量子女尚年幼且須兼顧事業，只得選擇隱忍。

妻子指出，去年3月間女學員告知丈夫已另結新歡，提出分手，4月間自射箭場離職；她表示，因女學員與丈夫交往，導致她配偶權受到侵害，受有精神痛苦，依侵權行為法律關係，請求對方應給付50萬元。

女學員承認曾與有婦之夫交往並發生性行為，但她是經妻子鼓吹、邀約，才同意開始「三人同行」關係；她主張妻子從一開始就知道並同意她與丈夫交往、約會及發生性關係，對方還稱「不認為妳破壞家庭」、「對於妳的加入感到開心」、「期望妳陪伴、滿足丈夫之性慾」。

女學員更指出，三人共同生活在一起，她因得到妻子的允諾而阻卻違法，應不成立侵權行為，自無須負損害賠償責任。

台南地院認為，女學員與有婦之夫交往並發生性行為，依據女學員提出她與妻子的通訊軟體LINE對話紀錄，妻子曾傳送「你只要記得，我一定是保護你的角色，這個需要時間調適，但我可以擔保教練算是好男人」、「一定保護你啊」、「我是沒有排斥你」。

妻子陸續傳送「你的經期準嗎」、「會算安全期嗎」、「有人說想跟你睡」、「你大概自己心裡知道會發生什麼事」、「我記得我有跟你說過『很開心你能加入』之類的話，到現在還是沒變，是真的開心，沒有勉強」等訊息，日期都在她得知兩人發生性行為之後。

法院指出，妻子得知丈夫追求女學員後，主動說服女學員與丈夫交往，可證自始知情並同意；2023年8月，妻子又傳送「與其說是破壞或介入家庭，倒不如說是加入這個家庭」、「我也說過，我們三個人是非正常一般倫理關係，所以無法從傳統一男一女的觀念套入」。

「你現在之於我，我的想法是就跟雙子一樣，沒有分誰大誰小」、「我們等於是一體的，只是分成二人」；2023年12月間傳送「他現在就是缺一個能打理家事跟100％陪伴做愛的對象，我沒辦法全部包辦，就找別人來填補空缺」等訊息，可證妻子持續鼓勵女學員與丈夫發展男女朋友關係。

去年2月，妻子又傳送「我不想每次約會都變成三人約會的原因是因為不想變成煙霧彈」、「煙霧彈感覺很濃厚」、「加上他自己之前說溜嘴，說我是煙霧彈」等，女學員回覆「但我過年前就已經在想，是不是要跟他分開了，只是在真的要跟他提之前，我會想先跟你講」。

法院表示，女學員與有婦之夫交往後期，曾主動向妻子表示分手念頭，可徵未曾隱瞞她與施的感情狀態；至於妻子稱未真正同意女學員與丈夫交往，是基於壓力勉為容忍，去年1月她曾傳訊給丈夫：

「我對於這兩週冷淡你的態度感到抱歉，另外，這七年來沒有認真經營跟你的性慾感情感到抱歉，是我不努力，是我選擇把孩子生下來，是我沒資格對三人關係感到不舒服，既然你調適好了，對我的態度也可有可無，那麼你開心就好，祝福你」。

法院認為，相關內容是表達對於「三人關係」感到不舒服，然傳送訊息後，對於三人相處模式並無任何改變具體作為，則由之前的對話，堪認女學員辯稱她與有婦之夫交往並發生性行為，妻子自始知悉並同意，則妻子相關主張，即無可採。

法院審酌，妻子既允諾女學員與丈夫交往，三人還因而一起同住，女學員持續有婦之夫發生性行為，則妻子以配偶身分法益受到侵害，請求對方賠償其所受非財產上損害，即屬無據，為無理由，應予駁回。

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