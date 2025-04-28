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周玉蔻「滾床單案」不認罪 張淑娟激動跺腳：我都沒法睡

記者林孟潔／台北即時報導
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周玉蔻（左）、張淑娟（右）。圖／聯合報系資料照片
周玉蔻（左）、張淑娟（右）。圖／聯合報系資料照片

媒體人周玉蔻、蔡玉真指稱前中華民國小姐張淑娟與台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，張淑娟提告，一審依個人資料保護法判周、蔡各1年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，周玉蔻強調自己沒有必要犯罪，張淑娟則突然情緒激動，搥胸跺腳地表示「我到現在都沒辦法睡！」

周玉蔻開庭時否認犯罪，供稱她沒有必要犯罪，且此案與利益沒有任何關係。周玉蔻委任律師指出，周玉蔻沒有誹謗惡意，且當時蔣萬安選台北市長期間，而晶華緋聞案是關乎蔣萬安父親蔣孝嚴，蔣孝嚴也曾任國安會秘書長，此案為可受公評事項。

律師表示，周玉蔻是節目主持人，不會牽涉製作背板等，不涉及使用或利用個資，且張淑娟相關資料Google都可以查詢得到，並聲請傳喚薇閣中學董事長李傳洪、國防安全研究院諮詢委員江春男、蔡中信、黃琴雅等人作證。

張淑娟庭末表示，本案已經2年半，到9月就滿3年，她是一個退休人士，還要拿退休金打官司，她批評周玉蔻一直在編故事，「是你們把我的衣服脫光」，害她不敢去菜市場買菜，更指周玉蔻至今還稱本案涉及國安問題，「是當我沒念書嗎？」

她說，她希望案件能夠速審速結，她到現在還在看精神科醫師，「我的醫生說我已經沒有藥可以吃了，我都沒有辦法去菜市場買菜」，言至於此，張淑娟突然情緒激動，跺腳搥胸、放大音量連說3次「我都沒辦法睡耶！」法官安撫張淑娟的情緒，最後諭知候核辦。

本案源於周玉蔻、蔡玉真於2022年9月22日，在民視「辣新聞152」節目及個人臉書指稱張淑娟是蔣孝嚴「緋聞案」女主角，指摘事項與公共利益無關且不是事實，被控毀損張淑娟名譽、有散布於眾意圖。

一審認為，周、蔡兩人未向張淑娟查證，就假借部分具體存在事件，如張淑娟是中國小姐、華航空姐等刻意與不實事由、時間錯置、拼湊、扭曲，形成「假消息之張冠李戴」，使全台灣甚至世界各地的人得以閱覽，使張女資料與緋聞、攀附權貴、工作態度不佳、利用特權「永遠連結」，對張淑娟名譽及個人資料造成難以彌補毀損。

一審認定周玉蔻、蔡玉真犯刑法加重誹謗罪、個資法非公務機關非法利用個人資料罪，依刑度較重的個資法，判周、蔡各1年6月徒刑。

蔣萬安 退休金 中華民國

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