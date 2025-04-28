周玉蔻「滾床單案」不認罪 張淑娟激動跺腳：我都沒法睡

周玉蔻（左）、張淑娟（右）。圖／聯合報系資料照片

媒體人周玉蔻、蔡玉真指稱前中華民國 小姐張淑娟與台北市長蔣萬安 父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，張淑娟提告，一審依個人資料保護法判周、蔡各1年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，周玉蔻強調自己沒有必要犯罪，張淑娟則突然情緒激動，搥胸跺腳地表示「我到現在都沒辦法睡！」

周玉蔻開庭時否認犯罪，供稱她沒有必要犯罪，且此案與利益沒有任何關係。周玉蔻委任律師指出，周玉蔻沒有誹謗惡意，且當時蔣萬安選台北市長期間，而晶華緋聞案是關乎蔣萬安父親蔣孝嚴，蔣孝嚴也曾任國安會秘書長，此案為可受公評事項。

律師表示，周玉蔻是節目主持人，不會牽涉製作背板等，不涉及使用或利用個資，且張淑娟相關資料Google都可以查詢得到，並聲請傳喚薇閣中學董事長李傳洪、國防安全研究院諮詢委員江春男、蔡中信、黃琴雅等人作證。

張淑娟庭末表示，本案已經2年半，到9月就滿3年，她是一個退休人士，還要拿退休金 打官司，她批評周玉蔻一直在編故事，「是你們把我的衣服脫光」，害她不敢去菜市場買菜，更指周玉蔻至今還稱本案涉及國安問題，「是當我沒念書嗎？」

她說，她希望案件能夠速審速結，她到現在還在看精神科醫師，「我的醫生說我已經沒有藥可以吃了，我都沒有辦法去菜市場買菜」，言至於此，張淑娟突然情緒激動，跺腳搥胸、放大音量連說3次「我都沒辦法睡耶！」法官安撫張淑娟的情緒，最後諭知候核辦。

本案源於周玉蔻、蔡玉真於2022年9月22日，在民視「辣新聞152」節目及個人臉書指稱張淑娟是蔣孝嚴「緋聞案」女主角，指摘事項與公共利益無關且不是事實，被控毀損張淑娟名譽、有散布於眾意圖。

一審認為，周、蔡兩人未向張淑娟查證，就假借部分具體存在事件，如張淑娟是中國小姐、華航空姐等刻意與不實事由、時間錯置、拼湊、扭曲，形成「假消息之張冠李戴」，使全台灣甚至世界各地的人得以閱覽，使張女資料與緋聞、攀附權貴、工作態度不佳、利用特權「永遠連結」，對張淑娟名譽及個人資料造成難以彌補毀損。

一審認定周玉蔻、蔡玉真犯刑法加重誹謗罪、個資法非公務機關非法利用個人資料罪，依刑度較重的個資法，判周、蔡各1年6月徒刑。