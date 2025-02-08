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憂柯文哲遭押人到死 陳佩琪落淚：活下去理由是什麼？

記者蔡晉宇／台北即時報導
陳佩琪(中右)再度在臉書為柯文哲(中左)喊冤。(本報系資料照)
陳佩琪(中右)再度在臉書為柯文哲(中左)喊冤。(本報系資料照)

民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押禁見中，柯的妻子陳佩琪今天臉書表示，過年去送餐，裡面人甚多、要等很久，坐在椅子上，茫然抬頭看著牆上電視上出現的一則自殺防治短片，那是一段教人要找到活下去理由的短片，腦海裡也不停地想著這問題，「我活下去的理由是什麼呢？」

陳佩琪表示，「天寒地凍，忍不住往北所跑，想說能送點吃的或穿的，只要能靠你近些，什麼都好。」有次和婆婆說常去看文哲，會拿好吃的東西給他吃，婆婆突然問她一句，「他好不好？」讓她差點掉下淚來，和別人說常去看丈夫，其實是一個面都沒見到。

陳佩琪說，7000萬元的交保金加上故意羞辱式的電子腳鐐，這還還嫌不夠，一定要押滿押飽，兼禁止通訊接見，這樣才會爽。1月下旬某天公公突然四肢癱軟，血氧濃度下降，意識完全喪失，她和律師去北所遞完申請單後，立刻趕去新竹病房。

陳佩琪表示，那天傍晚她靜靜地在一旁陪著公公，突然門口一陣喧嘩聲，多個穿制服的壯漢湧進來，中間夾個穿著單薄、身形看來很瘦小的人，腳上只有一只藍白拖、雙腳被凍得又紅又腫。陳說，看著這個人，不敢哭也不敢講，深怕又被說是串證害到你，只能默默蹲下身子，按按你的腳背，像個醫生和病人說話般，「有點水腫」，輕輕加了一句：「要保重身體」。

陳佩琪表示，每次有柯文哲的新聞出來，後面總是加一段「沒判刑確定前，要以無罪推論」，但實際上是這樣嗎？檢調、媒體與輿論用誅殺九族的手法行抄家滅族之實，都是以「有罪推論」，柯文哲被關押在陰冷的牢房裡，連為自己爭取公平審判的機會也沒有，還有什麼人權可言？

陳佩琪說，每次去送餐，都會把食物切割工整，儘可能排列整齊，才送入給你，但很多人都勸她別如此費工了，實際上送到他面前的東西都不知被攪爛成什麼樣子了，外觀看起來不像是人可以吃的東西。

陳佩琪指出，不久前，柯文哲出來幾天又走了，有段時日常抱著起訴書掉淚，心想這到底是什麼世界？一個勤於市政，有能力幫市府還債五百億元、世大運能減支50億的人，把市政政績都說成是貪贓枉法，委以專業都委會決定的容積率，通過容積率的人都沒事，只有尊重專業、不知情的市長有事？

最後，陳佩琪提到，過年去送餐時，看著牆上電視上出現的一則自殺防治短片，腦海裡也不停地想著這問題，「我活下去的理由是什麼呢？」陳表示，只有想到這一幕，「哪天你回家了，再也看不到我了，你會怎麼樣呢？」

柯文哲 民眾黨 臉書

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