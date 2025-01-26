翁曉玲拋修憲罷總統 柯建銘酸可笑：數學不如小學生

民進黨立院黨團總召柯建銘對藍營區域立委喊出大罷免，這股戰火恐燒向賴清德總統。記者曾原信／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘 喊出罷免 藍營區域立委，國民黨 立委翁曉玲則拋修憲直接公投罷免總統。柯建銘則翻出修憲門檻批評，翁曉玲身為前大法官太太、國民黨提名的不分區首席憲法學者，數學卻比小學生還不如，連基本加減乘除都不懂，何其可笑。

民進黨團曾於立法院會提案罷免立法院長韓國瑜，柯建銘更揚言罷免全體區域藍委，翁曉玲則提議於憲法增修條文第二條，增訂人民可經一定比例提議、提案直接罷免總統；另有藍營人士倡議，可考慮將憲法增修條文第二條，正副總統罷免案須經全體立委3分之2同意後提出，下修為2分之1。

針對修憲直接公投罷免總統的主張，柯建銘不可置否，他批評，翁曉玲身為前大法官太太、媒體廣告博士，但從這屆上任立委以來，對憲法的講法一直是文盲秀下限，讓國民黨扣分，這對民進黨幫助太大，他非常感謝翁曉玲的作為。

據憲法增修條文第12條規定，修改憲法，須經立法院立委4分之1之提議，4分之3之出席，及出席立委4分之3之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即為通過。

柯建銘指出，當前藍白立委共62席，除以立委總額113席等於0.54，「難道0.54大於4分之3？這樣怎麼修憲」，他直呼，翁曉玲的數學比小學生還不如，連加減乘除都不懂，這是非常嚴重的問題，居然是國民黨不分區的首席憲法學者，何其可笑，國民黨應該快結束了。

柯建銘指出，翁的修憲主張連深藍學者都不敢捧場，因為知道修憲是法理台獨、觸犯中共大忌，只好趕快捧場賴清德總統，稱「要用更大的民主解決民主」，這邏輯非常弔詭，很高興看到藍白都是賴總統信徒，這是何其大喜之事？

他接著一一回應在野質疑，酸翁曉玲、曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲兩個國民黨主要強將，連加減乘除都不懂，這種部隊天天撞牆、表演自殺，幫助民進黨，加上民眾黨立院黨團總召黃國昌就能成為國會三寶、稀有動物，國家應該要好好保護這些人長命百歲，這樣稀有的人才實在太重要了。

柯建銘再次呼籲，國家面對正在誰毀台灣的國會多數，人民要想一想，難道自己的國家不自己救嗎？要等到中國來變成人民公社、財產歸零嗎？儘管中國很敢給，但歷史殷鑒不遠，所有和毛澤東並肩作戰的戰友最終都會兔死狗烹、鳥盡弓藏 被中國利用完畢就會被丟掉。