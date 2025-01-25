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台中知名飯店疑食物中毒 逾15人上吐下瀉塞爆急診

記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處人員今稽查飯店衛生並採檢。圖／台中市食安處提供
台中市食安處人員今稽查飯店衛生並採檢。圖／台中市食安處提供

台中市西屯區某知名飯店傳出疑似集體食物中毒事件，多名住客從今天上午陸續出現身體不適，多人因上吐下瀉，已有15人由遊覽車載往醫院，也有人由救護車載送，人數統計中；食安處獲報到場抽驗食材，並要求業者暫停作業，依法處辦。

據了解，其中有10多人是同團的遊客，昨晚入住飯店並用餐，餐後就陸續出現嘔吐、腹瀉等上吐下瀉症狀，目前已有15人直接由遊覽車載往台中榮總等醫院，也有人以救護車送醫，因突然湧入大量病患，差點癱瘓醫院急診室。

該飯店也發出聲明表示，這組團體是入住飯店三天兩夜的活動，顧客告知身體不適當下，飯店餐飲主管立即陪同賓客就醫，公司對此非常重視，緊急成立應變小組

昨晚全館是客滿狀態，目前未接獲其他顧客反應，但飯店也持續在追蹤關心。

據了解，這團新竹房仲尾牙團有75名成員、三天行程，今天是第三天，今早陸續有成員出現上吐下瀉症狀，有1人搭救護車到診所就診後，轉送台中榮總急診，另有12人分乘2輛遊覽車直接到台中榮總急診，急診部也因突然湧入大量病患，差點癱瘓；其他成員則搭遊覽車繼續行程。

台中榮總急診部主任林子傑說明，到院的13名病患都是昨晚在同家飯店用餐，今天陸續出現上吐下瀉等急性腸胃炎症狀，其中一名40歲病患因症狀明顯，導致有脫水無力情況，其餘12人腸胃不適、腹瀉外，活動力還可以；不排除是食物汙染所造成腸胃炎，或食物接觸到大腸桿菌等。

食安處說明，食安處抽驗業者供應的食品、食材，後續併同依據醫院通報資料、人體及食品檢驗結果，依法處辦。若食品檢出病原菌，將依食安法，最高可罰2億元（新台幣，約合610.7萬美元）。若調查結果明顯與食品有因果關係，將依食安法移送司法偵辦。

食安處指出，由於此次影響人數較多，不排除責令飯店供膳製備場所暫停作業，經食安處複查改善後始得恢復作業。

入住台中某知名飯店的新竹房仲尾牙團13名成員，因出現上吐下瀉等症狀，送到台中榮總...
入住台中某知名飯店的新竹房仲尾牙團13名成員，因出現上吐下瀉等症狀，送到台中榮總急診救治。圖／讀者提供

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