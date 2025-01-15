京華城案暫緩容獎 藍綠議員批蛇吞象、內行騙外行

圖為台北市松山區民眾在京華城工地對面超商休息。中央社

京華城容獎爭議，中石化、鼎越今天發聲明，願暫緩合法取得的20%容獎部分工程，並強調未拋棄。藍、綠市議員分別認為，這是貪心不足蛇吞象寫照，「內行騙外行、以拖待變」。

台北市政府上午召開京華城案專家學者會議，副市長李四川會後受訪表示，會前收到鼎越公司給建管處的函文，稱願暫緩辦理20%容積獎勵；鼎越母公司中石化及鼎越隨後也發聲明強調，並未拋棄20%容獎，未來將依北市府所舉行的專家學者會議獲得結論後，再決定後續事宜。

對此，國民黨市議員、台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧下午在臉書 發文表示，自己之前就分析過，當台北地檢署放大絕扣押京華城土地後，時間就掌握在北檢手上，鼎越主事者若理性思考，應該撐不了太久。

游淑慧指出，鼎越公司若早點聽李四川的建議，放棄20%容獎，才是對地方和公司最好的方式。何況其仍有728%容積，也是超高容積率，何必苦苦堅持。

「但貪心不足蛇吞象，可能就是京華城案的最佳寫照」，游淑慧說，若起初就老實就花錢買30%的容積移轉，其實整體開發容積就已高達728%。

游淑慧要求，北市府相關單位和都發局都要儘快終止當年的協議書，取消接受鼎越公司的相關捐贈，非法的樓地板面積怎能接受，彼此的權利義務還是斷乾淨一點比較好。

民進黨市議員簡舒培接受媒體聯訪時則表示，這件事情非常荒謬，因為北市府今天本是召開專家學者會議處理容獎爭議，但李四川卻說鼎越公司來函願暫緩辦理，程序完全不對，鼎越公司暫緩和北市府做處分是兩件事。

簡舒培說，北市府找那麼多專家學者浩浩蕩蕩開會，卻做出此決議，有開等於沒開，「這個決議就是放屁」，在都市計畫裡，京華城基地容積就是840%，若不修改細部計畫，未來仍可想方設法取回20%容獎，直批北市府和李四川是「內行騙外行」，用如此方式欺騙市民。

同黨籍市議員顏若芳也在臉書發文表示，鼎越公司願暫緩辦理容獎，許多人都以為解套了，但因前台北市長柯文哲 的不法縱放，京華城案的細部計畫案中仍是允許加上容獎後最高840%的容積率，意即鼎越公司此舉可謂「以拖待變」。

顏若芳認為，鼎越公司恐怕是打著明面上先放棄容獎來換得繼續施工，後面再來追回容獎改建、增建的如意算盤，和北市府上演一場大戲。

她指出，根據京華廣場建照資料，原則應在2029年11月前竣工，但若屆時提前完工，但柯文哲的司法案件卻尚未定讞，京華廣場確實可先營運再申請增建20%容獎，依然留有後手可讓違法的京華廣場蓋好、蓋滿。

顏若芳批評，北市府不僅未解決京華廣場這顆炸彈，還喜滋滋準備讓它復工 ，應儘速依程序修改細部計畫案，才能讓不肖廠商無漏洞可鑽。