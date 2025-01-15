我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CPI報告和銀行財報激勵 道指漲逾700點

助眠、降膽固醇 睡前來杯洋甘菊茶

京華城案暫緩容獎 藍綠議員批蛇吞象、內行騙外行

中央社台北15日電
圖為台北市松山區民眾在京華城工地對面超商休息。中央社
圖為台北市松山區民眾在京華城工地對面超商休息。中央社

京華城容獎爭議，中石化、鼎越今天發聲明，願暫緩合法取得的20%容獎部分工程，並強調未拋棄。藍、綠市議員分別認為，這是貪心不足蛇吞象寫照，「內行騙外行、以拖待變」。

台北市政府上午召開京華城案專家學者會議，副市長李四川會後受訪表示，會前收到鼎越公司給建管處的函文，稱願暫緩辦理20%容積獎勵；鼎越母公司中石化及鼎越隨後也發聲明強調，並未拋棄20%容獎，未來將依北市府所舉行的專家學者會議獲得結論後，再決定後續事宜。

對此，國民黨市議員、台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧下午在臉書發文表示，自己之前就分析過，當台北地檢署放大絕扣押京華城土地後，時間就掌握在北檢手上，鼎越主事者若理性思考，應該撐不了太久。

游淑慧指出，鼎越公司若早點聽李四川的建議，放棄20%容獎，才是對地方和公司最好的方式。何況其仍有728%容積，也是超高容積率，何必苦苦堅持。

「但貪心不足蛇吞象，可能就是京華城案的最佳寫照」，游淑慧說，若起初就老實就花錢買30%的容積移轉，其實整體開發容積就已高達728%。

游淑慧要求，北市府相關單位和都發局都要儘快終止當年的協議書，取消接受鼎越公司的相關捐贈，非法的樓地板面積怎能接受，彼此的權利義務還是斷乾淨一點比較好。

民進黨市議員簡舒培接受媒體聯訪時則表示，這件事情非常荒謬，因為北市府今天本是召開專家學者會議處理容獎爭議，但李四川卻說鼎越公司來函願暫緩辦理，程序完全不對，鼎越公司暫緩和北市府做處分是兩件事。

簡舒培說，北市府找那麼多專家學者浩浩蕩蕩開會，卻做出此決議，有開等於沒開，「這個決議就是放屁」，在都市計畫裡，京華城基地容積就是840%，若不修改細部計畫，未來仍可想方設法取回20%容獎，直批北市府和李四川是「內行騙外行」，用如此方式欺騙市民。

同黨籍市議員顏若芳也在臉書發文表示，鼎越公司願暫緩辦理容獎，許多人都以為解套了，但因前台北市長柯文哲的不法縱放，京華城案的細部計畫案中仍是允許加上容獎後最高840%的容積率，意即鼎越公司此舉可謂「以拖待變」。

顏若芳認為，鼎越公司恐怕是打著明面上先放棄容獎來換得繼續施工，後面再來追回容獎改建、增建的如意算盤，和北市府上演一場大戲。

她指出，根據京華廣場建照資料，原則應在2029年11月前竣工，但若屆時提前完工，但柯文哲的司法案件卻尚未定讞，京華廣場確實可先營運再申請增建20%容獎，依然留有後手可讓違法的京華廣場蓋好、蓋滿。

顏若芳批評，北市府不僅未解決京華廣場這顆炸彈，還喜滋滋準備讓它復工，應儘速依程序修改細部計畫案，才能讓不肖廠商無漏洞可鑽。

柯文哲 臉書 復工

上一則

韓國瑜率團慶賀川普就職 賴清德16日接見代表團

下一則

台灣這種石頭別亂撿…他背包裡藏4塊 堅稱不知道、不記得

延伸閱讀

暗示柯文哲京華城案扮關鍵角色 郝龍斌：絕對有圖利

暗示柯文哲京華城案扮關鍵角色 郝龍斌：絕對有圖利
林姿妙未出席「111釘孤枝」親友曝：她還無法接受判決

林姿妙未出席「111釘孤枝」親友曝：她還無法接受判決
「釘孤枝」聲援柯文哲 她問：100億京華城容獎也合法？

「釘孤枝」聲援柯文哲 她問：100億京華城容獎也合法？
柯建銘拋雙罷 游淑慧：應立軍令狀 罷不成主動辭不分區

柯建銘拋雙罷 游淑慧：應立軍令狀 罷不成主動辭不分區

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

2025-01-12 11:20
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
台北市警局捷運警察隊一名小隊長去年遭女兒指控多次性侵，其中有348次犯行明確，分別依對未成年者性交、權勢性交等罪嫌起訴；示意圖。(本報資料照片)

警察小隊長涉性侵女兒8年 平均每周一次 遭訴348罪

2025-01-08 01:16
韓國瑜(中)今早到雲林參加民主學校，致詞時以個生人成長歷程及台灣民主演化，談笑風生，引來全場笑聲不斷。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜談民進黨柯建銘 虧：你告別式時我也會參加

2025-01-12 14:13

超人氣

更多 >
怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」
魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長
奇蹟救屋 八旬夫婦澆花水管滅野火 46年前也曾這麼做

奇蹟救屋 八旬夫婦澆花水管滅野火 46年前也曾這麼做