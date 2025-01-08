台灣野柳海纜疑遭喀麥隆籍貨輪損壞 船東香港籍負責人否認

台灣野柳東北方海域的海底國際電纜發生損壞，中華電信研判疑似為一艘喀麥隆籍貨輪（圖）造成，海巡獲報出動巡查並發現肇事貨輪，當場攔查要求至基隆港外海接受調查。（海巡署提供）中央社

台灣海底電纜3日疑似遭1艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。貨輪船東香港 籍負責人今天告訴路透，沒證據顯示該艘貨輪和海底電纜事件有關。

海巡署表示，3日接獲中華電信報案，指野柳東北方海域海底國際電纜發生4芯損壞，火速調派線上10069艇趕赴現場；同時，海巡人員在野柳北方7浬海域處，攔截案發時間航經該海域的喀麥隆籍SHUNXIN39貨輪，並要求其立即返回基隆港外海接受調查。

疑似肇事貨輪登記為喀麥隆籍，經查另重複登記為坦尚尼亞籍。船上7名船員均為中國籍，船東則為香港籍。

海巡署在聲明稿中表示，因當時現場海象不佳，無法上船登檢，但「不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性」。

數發部指出，斷纜原訊務已啟動其他海纜備援，語音電路、網際網路及企業客戶服務不受影響。

海巡署的船艇當時曾與貨輪船長建立了無線電聯繫；根據航運相關文件和紀錄，這艘貨輪的船東是在香港註冊的傑揚貿易公司（Jie Yang Trading，音譯）。

傑揚貿易公司負責人郭文傑（Guo Wenjie，音譯）首度就這起事件公開發表意見，他否認這艘貨輪和台灣海底電纜受損有關，但證實當時貨輪正在該海域。

郭文傑還說，台灣當局在和貨輪船長進行無線電通話後，並未扣留船隻。

他在電話中告訴路透：「完全無憑無據。」他駁斥該貨輪導致台灣海底電纜受損的指控。「我和船長通過話，對我們來說，這是正常的航程。」

郭文傑以華語向路透證實，這艘貨輪為傑揚貿易公司所有，根據香港公司註冊紀錄，傑揚貿易公司於2020年設立，郭文傑是唯一的負責人。

該公司在香港註冊的地址是一家秘書服務公司共享辦公室空間的一間個室。

中國當局未回應路透尋求置評的請求。台灣當局告訴路透，通訊並未受到影響。

針對郭文傑的說法，海巡署表示，從其歷史航跡研判，還無法確認貨輪的真正意圖。

郭文傑拒絕說明這艘貨輪為何會在該海域停留，以及貨輪航行的目的，僅表示台灣當局只要求交出貨輪全球衛星定位系統（GPS）移動資料。

郭文傑說：「我不了解為什麼會有這麼多相關新聞，這艘貨輪只是下錨，所以才會在附近海域停泊。」

「我們恪遵規則和正規程序。若非如此，台灣會把我們扣留調查。」

根據船隻追蹤數據，這艘貨輪從去年12月初開始就在台灣北部外海逗留，一直到今年1月3日傳輸訊號被關閉。