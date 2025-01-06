我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜魯多辭職 川普再談51州：知道美不會繼續補貼

風雪無阻 國會完成認證…川普擊敗賀錦麗 當選總統

專家之眼╱海基會董座撂話辭職 誰讓他陷難堪處境？

楊穎超／銘傳大學副教授
海基會董事長吳豐山。(本報系資料照片)
海基會董事長吳豐山。(本報系資料照片)

就在12月初，海基會吳豐山董事長以剛來一個月業務不熟為由，讓秘書長羅文嘉代他在立院進行業務報告後，最近在立院又有了新狀況。他為了解釋預算增加因素，說海基會的工作分為處理兩岸交流事務和對話，雖然近年對話中斷，但交流事務從未間斷，幾乎用掉海基會全部經費。所以現在不是怎麼忽然增加這麼多錢，而是過去幾年錢不夠用，現在讓它夠用而已。最後還揚言，「砍個10塊錢、20塊錢沒有關係，不是一下子要1億、5000萬，那我明天就辭職。」辭職放話雖痛快，但前言對比羅秘書長曾講過的話，似乎出入不小。如果因此受立委質疑，導致預算被大砍，這個鍋該誰背呢？

去年九月羅秘書長主持的記者會說，該會有協商、交流、服務三大任務。在兩會沒有正式協商的時候，海基會要做協商前的準備；沒有正式的交流，要想盡辦法用其他方式交流；在服務方面，他希望把服務做得更深、更廣也更好。言下之意，只有服務還維持一定功能。

而關於海基會經費增加問題，羅也表示，過去海基會的資金，主要來自陸委會捐助，和企業捐贈等自籌款。為了避免複雜的政商關係，未來海基會接受陸委會捐助的比例將由五成多上調至七成，這是政府捐助額大增的原因；而人事費用增加，則是配合政府連兩年調薪。

此外還有新增業務。包括提供海外華人旅客台灣特色旅遊行程，以及所謂「識讀中國」專案：每週至少一次的內部座談，和加強與民間智庫學者的交流，聚焦議題包括中國現勢、兩岸交流現況分析、對台統戰、以及民主防衛。至於與對岸交流，也還是抱有期待，認為目前最好的方案是兩岸都回歸海基會對海協會的「民間交流」模式，淡化官方色彩，卻能務實解決問題。

吳董事長想在國會殿堂裡保護預算，卻連會務工作都不清楚，還與秘書長前言兜不起來，究竟是賴清德總統提名吳老先生是強人所難，抑或羅之前言論只是個人意見或其他因素？如此吳的發言可否作為海基會預算增刪參考？有待立委明察。

而從海基會發展歷史來看，羅過去的說法其實也是奇怪的。他改變政府及企業捐贈資金比例說法，是自籌款高達43%，相當不健康，「這些錢幾乎都是向民間企業募來的，民間企業為什麼要捐錢給你？不覺得奇怪嗎？我們不是要政商關係簡單一點嗎？民間企業講求獲利，必須對投資人負責，那他們捐款給海基會的利益是什麼？這不是很容易產生困擾？」

然而，海基會當初成立時，資金由政府與民間共同捐助，就是要加入民間角色，以協調處理兩岸往來事務，而在該會捐助暨組織章程第三條，也明白規定該會辦理及接受政府委託辦理的相關業務。換句話說，政府委託只是該會業務一部分。當年海陸大戰，原因之一就是海基會認知自己的民間角色不受官方支配，比如應工商界希望，發動兩岸工商領域的聯繫交流，或有些董事對大陸某基金會推動的「希望工程」公益事業有興趣，想要認養扶貧計劃等。這是民間角色可以彈性運用的交流模式，羅卻暗示過去海基會有官商勾結疑慮、擬大舉引進政府資金，更多的承接政府委託，這其實與羅的交流期待相違背，除非羅要的，只是兩會交流，這也不得不讓人懷疑，羅是讓海基會具有更多官方色彩，日後如果兩岸要交流，就只能官方對官方了。

最後要指出海基會的新增業務，若非多為其他單位的責任，就是找錯對象。前者例如提供海外華人旅遊服務，像是僑委會、觀光署，甚或教育部做的事；至於後者：「識讀中國」，海基會服務的對象才是了解對岸的寶庫，海基會坐擁寶山卻想外求，恐怕是辦活動動輒想洗腦群眾、把跟對岸關係搞壞，讓服務對象產生疑慮，這是捨本逐末之舉。期待海基會預算有新說法，也請立委審預算時，好好要求海基會重視民間角色、回歸既有功能，撈過界、搞認知戰的事可以免了。（轉載自聯合報）

預算 兩會 華人

上一則

台灣周遭海纜遭破壞 中華電：最快1月底前修復

延伸閱讀

嘲諷貝佐斯跪川普 華郵漫畫家遭退稿怒辭職

嘲諷貝佐斯跪川普 華郵漫畫家遭退稿怒辭職
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
加拿大總理杜魯多傳最快周一宣布辭職 加幣應聲急拉

加拿大總理杜魯多傳最快周一宣布辭職 加幣應聲急拉
賴當政衝擊？ 台商出席意願恐降 海基會春節聯誼規格減

賴當政衝擊？ 台商出席意願恐降 海基會春節聯誼規格減

熱門新聞

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37
微熱山丘鳳梨酥。(本報系資料照)

產地標「中國台灣」 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025-01-04 13:19
魚夫（本名林奎佑）驚傳離世，圖為他發表台灣第一部政治反諷動畫「新聞搖頭族」。（本報系資料照）

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

2024-12-31 11:03
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影

柯文哲辭黨主席 全場大哭…推黃國昌代理 只有他沒舉手

2025-01-01 12:05

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過
台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
趙麗穎看虞書欣的「這個眼神」太有愛… 網：是姨母笑吧

趙麗穎看虞書欣的「這個眼神」太有愛… 網：是姨母笑吧