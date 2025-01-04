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稱藍白曾互控貪腐今攜手號召上街 民進黨：狗咬狗一嘴毛

記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）因京華城等弊案再遭羈押禁見，民眾黨代理主席黃國昌號召支持者在1月11日司法上街抗議綠色威權。（本報系資料照）
民眾黨前主席柯文哲（左）因京華城等弊案再遭羈押禁見，民眾黨代理主席黃國昌號召支持者在1月11日司法上街抗議綠色威權。（本報系資料照）

民眾黨號召支持者1月11日上街「釘孤支」，國民黨主席朱立倫也聲援。民進黨稍早在臉書發文表示，過去藍白為了選舉對決，互相指控貪腐；如今藍白為了政治鬥爭，反過頭來攜手號召群眾上街，透過仇恨動員，掩蓋自身貪腐事實，「簡直就是『狗咬狗，一嘴毛』！」

民進黨表示，當年互控對方貪腐，如今牽手上街掩飾貪腐，過去藍白為了選舉對決，互相指控貪腐，直接導致台北市前市長柯文哲、已停職的新竹市長高虹安、宜蘭縣長林姿妙紛紛被起訴甚至判刑，國民黨市議員鍾小平、游淑慧檢舉柯文哲藉京華城圖利；國民黨竹市前議員林耕仁檢舉高虹安詐領助理費；民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠檢舉林姿妙圖利開發業者。

民進黨指出，2022年民眾黨臉書還曾發文，呼籲林姿妙「應知所進退，別考驗宜蘭人的智商」，民眾黨代理主席黃國昌也批評過林姿妙「在庭上答辯時跳針我不知道，根本是在踐踏司法」。如今，藍白為了政治鬥爭，反過頭來攜手號召群眾上街，透過仇恨動員，掩蓋自身貪腐事實。簡直就是「狗咬狗，一嘴毛」。

民進黨表示，1月11日司法節的宗旨，是紀念司法公正獨立，但國民黨、民眾黨從國會擴權，到修三法的一系列作為，都在干預司法權、毀壞司法獨立，如今還選在司法節這天號召群眾上街詆毀司法，實在格外諷刺，新的一年，國家有許多重要的工作與挑戰要做，呼籲藍白切勿用仇恨動員做為新年的開端，掩飾自身不法，造成台灣民主走回頭路。

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