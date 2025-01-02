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柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官裁定4人全羈押禁見

應曉薇打親情牌 當庭提女兒外幣帳戶餘額 承諾不用通訊軟體

記者蕭雅娟、王聖藜、王宏舜／台北即時報導
應曉薇（中）上午再度來到台北地方法院出庭，等待再度召開的羈押庭。（記者邱德祥／攝影）
應曉薇（中）上午再度來到台北地方法院出庭，等待再度召開的羈押庭。（記者邱德祥／攝影）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院今晚三度開接押庭，北市議員應曉薇涉貪汙收賄等罪，遭具體求刑16年6月，她在接押庭稱，交保迄今沒有補辦手機，非常害怕聯絡行為被誤會，是透過哥哥的手機接聽女兒從倫敦打來的問候；她願意每天到警局報到，僅用手機門號聯絡不安裝通訊軟體，定期陳報法院；她感謝能交保守護101歲母親，「離開家就像一場生離死別的打戰」。

應曉薇涉貪汙違背職務收賄罪，求刑13年，併科罰金3000萬元(新台幣，下同，約96萬美元)，褫奪公權10年；涉犯洗錢罪求刑3年6月，併科罰金2千萬元。應曉薇今否認犯行維持先前答辯。

應曉薇感謝法官讓她交保她「心生感激」，也感謝哥哥姊姊籌3000萬交保金，她願意每天到警局報到，限制住居在台北，不離開台北市，今天1月2日在民俗說法媽媽101歲，感謝能交保守護母親，交保後她曾因體力太弱到醫院吊點滴1小時，她回想，「離開家就像一場生離死別的打戰」。

辯護人今晚提交應曉薇女兒與律師的對話紀錄給法官，附上2名女兒在英國倫敦共用的台灣匯豐銀行帳戶網路銀行截圖，其中對話顯示「我們只有這一個主要戶頭」。法官問是否有其他外幣帳戶？並稱辯方日後可陳報一年內的交易明細。

應曉薇回答，這個外幣帳戶是女兒的學費和生活費，小女兒先到倫敦倫敦因此是小女兒帳戶，她被羈押後，大女兒到倫敦讀書，姊妹倆共用同個帳戶，被羈押期間都是女兒的生活費用都是二哥幫忙處理，「想念她們連個手機都沒有辦法」。應曉薇說，自己的帳戶餘額是30多萬元，更多次強調「我個人沒有任何手機」，用以表達不可能串證。

檢方今論告，應曉薇有逃亡事實，至親家人在海外，對於高院發回原因強調，去年6月23日沈慶京與應曉薇私下聯繫；去年6月30日沈慶京指示陳俊源要把東西給應曉薇；去年8月14日沈慶京透過吳順民，要求吳、應口徑要一致；應曉薇偵查中大量刪除與助理陳佳敏、朋友王尊侃對話紀錄；應還有市議員身份，對邵琇珮及其他證人具法定職權實質影響力；應還與王涉及同事關係密切、陳擔任助理13年迄今在職。

檢方指出，交保是預防逃亡手段，非預防串供手段，法院有發現真實義務，仍應在交互詰問前保有證詞純潔性，建請法院羈押。

應曉薇辯護人指出，此案法院移審交保後檢方抗告，是司法史上罕見的，似乎是打算在審理中延續攻擊被告便利性，鄭文燦案羈押47天起訴，移審後法院裁定交保檢方也沒有抗告，外界拿2案提出諸多質疑，似乎不是全然沒有證據，檢方2次抗告帶來訴訟的不利益就要應曉薇承擔，那麼應曉薇獲得公平審判的權利何在？

辯護人指出，應曉薇設籍西藏路，王尊侃設籍同德街但沒住同德街，王尊侃、陳佳敏在偵查中數百萬元交保，偵結時獲不起訴，應曉薇若想串供難道2人不怕偽證罪嗎？不會遭檢方攻擊到體無完膚？如今應曉薇若以議員身分施壓市府官員，有人會理她嗎？

辯護人指出，應曉薇交保迄今沒有補辦手機門號，非常害怕聯絡行為被誤會，是透過哥哥的手機接聽女兒從倫敦打來的問候。這時應曉薇哭著拭淚，律師接著說，應曉薇日後手機不會安裝任何通訊軟體，就使用手機門號聯繫，可以定期陳報法院、供手機數位鑑識；請法院審酌去年8月27日後以不存在任何滅證勾串，已無串證風險。

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