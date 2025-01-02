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柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官裁定4人全羈押禁見

柯文哲：只有亡命之徒才來民眾黨 檢指李文宗自稱柯分身

記者王宏舜、王聖藜、蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署檢察官指出，民眾黨前主席柯文哲（右）曾對「大帳房」李文宗說「只有亡命之徒才會來民眾黨」。（記者陳正興／攝影）
台北地檢署檢察官指出，民眾黨前主席柯文哲（右）曾對「大帳房」李文宗說「只有亡命之徒才會來民眾黨」。（記者陳正興／攝影）

柯文哲「大帳房」李文宗遭台北地檢署依違背職務收賄等罪起訴，移審後，台北地方法院裁定2000萬(新台幣，約64萬美元)交保並配戴科技設備監控，檢方認為李有串證之虞二度抗告，台灣高等法院昨發回更裁。北院在台灣時間今晚重開接押庭，檢方指李文宗與柯文哲關係密切，柯還對李說「只有亡命之徒才會來民眾黨」。

李文宗部分今晚6時開庭，法官表示，開接押庭的目的是要確認犯罪嫌疑是否重大、有無羈押必要？

檢察官表示，李文宗與柯文哲、民眾黨關係密切，例如2018年時李曾向李文娟說「權力現在還是我最大，市長分身」，去年7月24日李文娟對李文宗說「你的分身出國了」，顯示李與柯為「分身關係」。

柯文哲也曾對李說「只有亡命之徒才會來民眾黨」，檢方說不曉得那些人是亡命之徒，但這顯示兩人關係密切。

李文宗認為檢察官是利用LINE對話拼湊證據，他說「分身說」是與胞妹的對話，他從沒對外講，並說「分身是蔡壁如」，他也不知道是否加入過「木可危機處理小組」。

李今天仍不認罪，也強調不會與「橘子」許芷榆、李文娟、柯文哲、朱亞虎串證。

柯文哲 民眾黨 LINE

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