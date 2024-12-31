台北101跨年煙火秀 6分鐘民眾大飽眼福

(擷自YouTube@CNBC) 2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。 影片來源：YouTube@CNBC 2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。記者余承翰／攝影 2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。記者余承翰／攝影 2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。記者余承翰／攝影 2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。記者余承翰／攝影 2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。記者余承翰／攝影 2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。記者余承翰／攝影 跨年 交響樂 上一則 蘿拉涉毒遭逮強制執行畫面曝光 蔡阿嘎在場親自蒐證 下一則 中國海警再侵金門水域 海巡蒐證驅離
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