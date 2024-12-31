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台北101跨年煙火秀 6分鐘民眾大飽眼福

記者余承翰／台北即時報導
(擷自YouTube@CNBC)
(擷自YouTube@CNBC)

2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。

影片來源：YouTube@CNBC

2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主...
2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。記者余承翰／攝影
2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主...
2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。記者余承翰／攝影
2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主...
2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。記者余承翰／攝影
2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主...
2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。記者余承翰／攝影
2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主...
2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。記者余承翰／攝影
2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主...
2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘，讓民眾大飽眼福。記者余承翰／攝影

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