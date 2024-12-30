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藍要韓國瑜暫緩兩法公告 綠委酸心虛：亂修法後遺症

記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委郭國文。圖／郭國文辦公室提供
民進黨立委郭國文。圖／郭國文辦公室提供

台立法院日前三讀修正通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，國民黨兩名委員會召委卻以一紙公文，要求立法院長韓國瑜暫緩送出三讀法案，遭民進黨團批評違憲。民進黨立委郭國文酸國民黨心虛，自知亂修法有後遺症。

憲法第72條規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之；總統也能依憲法57條規定辦理（指行政院提覆議）。

民進黨團今揭露，12月20日立法院三讀通過的3項爭議法案，至今僅有憲訴法移送總統及行政院，選罷法、財劃法均未依法依憲完成程序，並秀出內政委員會徐欣瑩、財政委員會陳玉珍發給韓國瑜的展緩公布條文，質疑「三讀過的法案，召委可以說不能公布？」

「藍營終於知道選罷法跟財劃法在亂修？」郭國文質疑，同一天三讀，就只有憲訴法送進行政院，其他兩法都擱置，到底理由是什麼呢？請國民黨修惡法心虛就承認，不要胡扯覆議時間，如果擔心覆議問題，當初就不會把憲訴法先送出了。

郭國文指出，過去他就說過，藍營亂修法絕對有比想像更大的後遺症，如今國民黨是不是因為擔心背上「毀憲亂政」的罪名，所以才找上韓國瑜，請韓先不要把三讀的法案送進總統府。

民進黨團幹事長吳思瑤也說，國民黨團總召傅崐萁指揮徐欣瑩、陳玉珍用召委權限，行文要求韓國瑜延緩咨請總統公告選罷法、財劃法，「毀憲亂政又來了！自己修的惡法，自己要延緩總統公告？國民黨自知理虧？心虛了嗎？」

吳思瑤批評，不管國民黨葫蘆裡賣什麼膏藥，立院都不該成為國民黨的「傅隨組織」。國會運作失序失靈，立院大到可以把法案當成肉票，傅崐萁呼風喚雨當地下院長，台灣法治淪為人治？

國民黨 韓國瑜 民進黨

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