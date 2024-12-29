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機車「翹孤輪」衝進滷味店 店長淡定煮餐引熱議

記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園一間滷味店昨晚發生ㄧ輛機車停在門口時，疑因誤摧油門「翹孤輪」直接衝進店裡。(記者周嘉茹／翻攝)
桃園一間滷味店昨晚發生ㄧ輛機車停在門口時，疑因誤摧油門「翹孤輪」直接衝進店裡。(記者周嘉茹／翻攝)

桃園市桃園區一間滷味店昨晚發生ㄧ輛機車停在門口時，疑似因誤摧油門「翹孤輪」直接衝進店裡，當時店裡正有顧客在結帳，所幸沒有撞傷人，而顧客及老闆看了一眼後繼續淡定煮餐，引發網友熱議。

桃園區民生路上一間滷味店昨晚正開門營業做生意，一名顧客正在店裡結帳等待餐點，而店長則在櫃台內煮滷味、包裝，同時門外騎來一對男女，雙雙下車準備停車尚未熄火，結果疑似男子剛立好中柱，女子不明原因將手放在油門扶著，隨即機車爆衝進店裡，顧客立即閃過，店長也抬頭看著機車。

事發後顧客繼續在原地等待餐點，店長則繼續烹煮，淡定一幕引發網友議論，紛紛回應「不是得來速喔！先生請到前面窗口取餐」、「看樣子太好吃了連機車都聞香衝進去了！萬幸是沒有造成大傷害」、「櫃台那位客人命真大，還好沒受到什麼波及」、「老闆可以這麼淡定當作沒發生這件事也是厲害」。

武陵派出所副所長王育晟說明，當時騎士牽引機車時不慎誤觸油門，導致機車撞入店家，幸好未造成人員受傷，警方獲報立即趕抵現場處理，經實施酒測該騎士無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中。

桃園一間滷味店昨晚發生ㄧ輛機車停在門口時，疑因誤摧油門「翹孤輪」直接衝進店裡。(...
桃園一間滷味店昨晚發生ㄧ輛機車停在門口時，疑因誤摧油門「翹孤輪」直接衝進店裡。(記者周嘉茹／翻攝)

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