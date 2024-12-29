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台立委陳瑩直播張惠妹演唱會20分鐘 網轟「帶頭違法」

記者林士傑／即時報導
陳瑩違法直播張惠妹演唱會。(圖／摘自臉書)
陳瑩違法直播張惠妹演唱會。(圖／摘自臉書)

天后張惠妹（阿妹）連著2個周末攻上大巨蛋，緊接著還要陪4萬名歌迷一起跨年，壓軸的37分鐘全場跳好跳滿，毫無冷場被封為「張惠妹運動會」。民進黨立委陳瑩29日到場朝聖，卻在壓軸以及安可時開臉書直播，時間將近20分鐘，違法舉動成為最壞示範。

陳瑩昨看見阿妹搭著熱氣球升空，即嘗試第一次直播，但沒幾秒就斷掉，當阿妹唱到「三天三夜」時，她再度打開臉書直播，包含後面的2首安可歌曲「別在傷口灑鹽」、「我可以抱你嗎」，直播全程為19分20秒，違法行為讓網友全看傻眼，留言痛批「立法委員帶頭違法，Hen棒」、「可以直播嗎？這樣沒有版權問題嗎？」、「還直播？這素質？」，遭到網友炮轟之後，陳瑩在直播後約2小時刪光所有影片。

張惠妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演售票網站拓元，即有列出多個注意事項，其中一點表示現場嚴禁直播，也將保留法律追訴權，而依據現行著作權法規定，若是沒有徵得視聽、音樂著作之著作財產權人及表演人同意，直播即有可能構成著作權侵害，需要負擔民、刑事責任，所以不能任意直播。

張惠妹在台北大巨蛋舉辦演唱會。*圖／聲動娛樂提供)
張惠妹在台北大巨蛋舉辦演唱會。*圖／聲動娛樂提供)

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