柯文哲否認「橘子」是地下黨主席：她只是個愛玩的孩子

民眾黨主席柯文哲今天下午重開羈押庭。記者胡經周／攝影

民眾黨 主席柯文哲 涉京華城等案本月27日以3000萬元(新台幣，下同，約96萬美元)交保，檢方抗告、高院發回。台北地院今下午重開羈押庭，檢方主張柯交保會與隨行秘書「橘子」許芷瑜勾串，柯則輕描淡寫回應「她只是個愛玩的孩子」。

重開羈押庭的被告包括柯文哲、以4000萬元交保的威京集團主席沈慶京、以1500萬交保的台北市議員應曉薇，及以1000萬元柯前市長辦公室主任李文宗，4人分由合議庭審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢分庭審問。

柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗庭中都否認犯罪。柯文哲表示，他接下來還有好幾起官司要面對、要出庭，所以要辭黨主席，如果現在不辭，整個黨務都運作不了，因此黨務「須請黃國昌幫忙」。

3名公訴檢察官輪番上陣，同時強調許芷瑜在案件的重要性，並稱柯交保會與許女串證，主張柯應繼續羈押，否則無法防止串證。

柯文哲聞後反駁檢察官指控他會勾串的看法，表示「要串證找鏡新聞即可」；柯說，隨行秘書「橘子」許芷瑜只是個小朋友、愛玩，並不是週刊講的「地下黨主席」，許女之前常去日本 短期留學10多次，也是他要對方出國的。

柯文哲解釋說，他的手機與「橘子」的通訊內容都沒有刪，可以去查一查，有任何證據可以證明他教唆對方去日本不回台嗎？柯說，許女早就從日本回台再出國，目前沒有聯絡，不知她的狀況，許女去日本不歸與串證無關。