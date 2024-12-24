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毒梟出奇招…大麻花做成韓式泡麵 整碗寄台灣被識破

記者邱瑞杰／基隆即時報導
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣被查獲，檢方偵訊後先後聲押5嫌，法院裁准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣被查獲，檢方偵訊後先後聲押5嫌，法院裁准。記者邱瑞杰／翻攝

郭姓男子涉嫌策畫將偽裝成泡麵大麻，從泰國寄來台灣時被識破。檢警逮捕收貨的曾男，再破解手機逮捕另3嫌，查出在國外的郭男身分。郭自以為設下斷點，律師又涉助滅證，不會出事，結果入境就被捕。檢方先後聲押五嫌獲准，委任律師涉嫌洩密，以70萬元交保。

保三總隊第一大隊昨天表示，今年7月間會同財政部關務署台北關抽檢售口貨品，發現一箱自泰國寄到台灣的國際包裹，裝運17個碗裝小雞泡麵，但裡面的麵體並非真的泡麵，而是做成像是泡麵的2級毒品大麻，總重超過2公斤，市價3百多萬元。

保三與台北、雙北警方組成專案小組，報請台北地檢署檢察官陳雅詩指揮偵辦，研判跨國走私毒品集團利用台灣不少民眾喜愛「小雞泡麵」，因此把大麻偽裝成泡麵麵體，再放入碗裝泡麵重新封裝，從泰國寄送來台灣闖關。

專案小組7月23日逮捕收貨的曾姓男子，查出他要把貨交給馬姓男子，同日逮捕馬男。檢方複訊後，聲押2人獲准。6天後，警方循線逮捕馬男的上游郭姓男子，檢方聲押獲准。

警方借提郭男調查時，還原涉案手機資料，發現邱男是郭男與人在泰國的郭姓主嫌間的聯絡人，8月8日逮捕邱男，檢方聲押獲准。

警方還原郭男手機資料發現，曾男和馬男委任的張姓律師，將檢警偵訊相關資訊，向運毒集團成員通風報信，指導郭男刪除手機內有關運毒證據，躲避檢警查緝。檢察官指揮警、調持法院核發搜索票，至張的住所及事務所搜索並拘提，偵訊後依涉犯洩密罪命以70萬元交保。

警方查出郭姓主嫌人在泰國按兵不動，郭嫌認為已設層層斷點，檢警查不到他的身上，9月15日搭機來台，入境後馬上被拘提，警方並在郭的身上查獲大麻花及大麻油膏，檢察官偵訊後聲押獲准。

保三總隊表示，參與走私運輸毒品為刑事重罪，製造、運輸、販賣第1級毒品者，處死刑或無期徒刑，第2級毒品處無期徒刑或十年以上有期徒刑，第3級毒品處7年以上有期徒刑，第4級毒品處5年以上，12年以下有期徒刑，民眾切勿以身試法。

郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣被查獲，檢方偵訊後先後...
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣被查獲，檢方偵訊後先後聲押5嫌，法院裁准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣被查獲，檢方偵訊後先後...
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣被查獲，檢方偵訊後先後聲押5嫌，法院裁准。記者邱瑞杰／翻攝

泡麵 毒品 大麻

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